Vereadores da CMP abandonam reunião ordinária

Seis vereadores da Câmara Municipal da Praia abandonaram, hoje, a reunião ordinária quinzenal convocada pelo presidente, Francisco Carvalho, alegando que não estavam reunidas condições em conformidade com as normas democráticas.

De acordo com uma nota de imprensa recebida pelo Expresso das Ilhas, todos os vereadores compareceram às 9h00 nos Paços do Concelho, após a convocatória do autarca.

“Em conformidade com o Estatuto dos Municípios (artigo 46 nº2) e de acordo com o que tem sido prática em todas as reuniões da Câmara desde o início do mandato, esperávamos que a reunião se iniciasse com a aprovação da Ordem do Dia e consequente introdução de pontos propostos por qualquer membro da Câmara. Ao invés disso, o presidente recusou terminantemente aceitar a introdução de pontos na Ordem do Dia e submeter a mesma à votação”, explicam.

Entretanto, os vereadores acusam o presidente da CMP de insistir em continuar a reunião sem ouvir sequer a proposta dos eleitos, alegando que a ordem do dia é apenas o que o mesmo definiu.

Assim sendo, seis vereadores consideraram que não estavam reunidas as condições para a realização da reunião em conformidade com as normas democráticas e abandonaram o Salão Nobre onde o encontro se realizava.

“Nós, os vereadores, lamentamos profundamente verificar que neste momento não estão reunidas condições de governabilidade no município da Praia uma vez que o Presidente está a assumir sozinho as decisões, não respeitando os órgãos colegiais que são a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal”, refere.

A mesma fonte informa ainda que os vereadores Chissana Magalhães e Samilo Moreira já oficializaram a queixa junto à Comissão Nacional de Protecção de Dados sobre quanto a instalação dos GPS nas suas viaturas e que esta instituição já está a agir.