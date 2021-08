Primeiro-Ministro congratula-se com conclusão da estrada de acesso à Nora

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que a estrada de acesso à Nora, em São Domingos, está a ser concluída “num bom período”, das chuvas, pelo que não duvida do benefício daquela obra para aquela comunidade.

“Não tenho dúvidas que as pessoas venham a sentir uma grande diferença e um grande benefício relativamente a esta obra. É um investimento de 31 mil contos, mas que tem um valor muito grande para esta comunidade que se sentia encravada no período de chuva, com sérias dificuldades de circulação”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva, que prestava declarações à imprensa, à margem da inauguração da referida obra, relembrou que antes não era possível os transportes públicos circularem em Nora, mas que hoje aquela comunidade tem uma estrada com acesso, que facilita a circulação de pessoas, de mercadorias, de viaturas e também é uma zona de trabalho de drenagem que permite com que a pequena ponte construída sirva de protecção no período de chuva para que as pessoas possam circular sem qualquer problema.

“Depois, tem um efeito muito grande não só para a vida das pessoas que todos os dias precisam circular, para a economia da zona, mas também a luta contra a pobreza”, afirmou o chefe do Governo, completando que cada desencravamento é mais oportunidade que se está a criar para que as pessoas tenham melhores condições de acesso, acessibilidade, de mobilidade e também de realizar as suas actividades com menos sacrifício, com menos problema.

Ulisses Correia e Silva frisou ainda que se trata de uma obra financiada pelo Governo, mas feita com a “parceria positiva” da Câmara Municipal.

“Essa é a nossa filosofia de trabalho, porque as autarquias são importantes na gestão do dia-a-dia, na gestão de condições de vida das pessoas nos seus municípios”, acrescentou.

Ainda em Nora, nas zonas das populações mais acima, disse Ulisses Correia que se está a pensar num futuro próximo fazer uma intervenção que entra mesmo dentro da comunidade.

“Requalificar, dar melhores condições de vida para as pessoas que ali vivem, mas também criar condições de economia porque essa região tenha potencial e, uma vez desencravada, temos condições de desencravar uma série de outras coisas incluindo actividade económica”, finalizou.