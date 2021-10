Comícios e contactos porta-a-porta marcam o primeiro dia da campanha

O primeiro dia da campanha eleitoral foi marcado por comícios e contactos porta-a-porta dos sete candidatos a Presidente da República na Praia e em São Vicente.

No primeiro comício, que aconteceu na noite do dia 30, em Vila Nova, o candidato presidencial Carlos Veiga afirmou que a vitória da sua candidatura no escrutínio de 17 de Outubro é essencial para garantir a estabilidade política e governativa em Cabo Verde.

“A minha candidatura é importante e necessária, essencialmente num período que Cabo Verde, assim como outros países, passam por dificuldades devido à pandemia”, referiu o pretendente ao Palácio do Plateau, para quem, nesta eleição presidencial, “importa saber se a vontade do povo cabo-verdiano expressa nas Legislativas vai ter continuidade em Outubro “discursou.

Perante uma “moldura humana” marcada, sobretudo, pela juventude, Carlos Veiga disse orgulhar-se pelo facto de Cabo Verde ser um país que desde a sua abertura política, em 1991, sempre se pautou por uma estabilidade política, pelo que criticou os candidatos que, a seu ver, estão nesta corrida para “criarem a instabilidade ao Governo”.

Por seu turno, José Maria Neves, prometeu na noite de quinta-feira, em Mindelo, que se for eleito vai devolver o Palácio do Povo à Presidência e passar uma semana de cada mês naquela ilha.

Segundo a Inforpress, Neves indicou ainda que no âmbito da sua política de desconcentração vai descentralizar as actividades da Presidência da República e ser um presidente mais próximo das pessoas e prometeu levar as reuniões do Conselho da República e outros eventos importantes da Presidência da República para a ilha do Porto Grande.

“O presidente virá aqui uma semana em cada mês para receber o Governo, os partidos, as autoridades locais, os empresários, as igrejas, a sociedade civil, ouvir as suas preocupações e procurar estabelecer pontes de entendimento e consensos para que essas questões entrem na agenda política e essa agenda ser efectivamente implementada”, disse.

Ainda na quinta-feira, em São Vicente, Gilson Alves pediu aos moradores da zona de Chã Faneco para o seguirem por ser um “homem muito forte” e compreendido só por pessoas como ele.

Com um comício que teve direito a tochas, bandeiras e marcha militar, Gilson Alves, cuja candidatura tem como lema “Poder absoluto”, dirigiu-se à população afirmando que “já chega” desse sistema, na qual, há “cada vez mais pobreza, cada vez mais jovens sem trabalho e sem um futuro”.

“Porque as ideias que eu defendo, só vocês têm ouvidos para elas. Porque quando falo de Fidel, de Che Guevara e de Cabral, quando falo de uma revolução e de vocês se levantarem para sair desse sofrimento, os tais ricos que vêm da Praia só para fazer campanha não têm ouvidos para elas”, afirmou.

Já Fernando Delgado admitiu ser o candidato mais pobre da história da política cabo-verdiana, mas que vai continuar na luta, consciente, depois do debate na rádio e televisão, de que passa à segunda volta.

“Estou a fazer o trabalho a expensas próprias, não estou à-vontade em termos financeiros, mas garanto que vai haver um empate técnico entre dois candidatos, eu serei um deles, e um terceiro terá uma diferença em relação aos dois”, declarou o candidato, na aldeia piscatória de São Pedro.

Na sua primeira acção de terreno, no âmbito da campanha eleitoral, Fernando Delgado disse ter escolhido São Pedro para o arranque por ser a porta de entrada de São Vicente, por via aérea, onde está “celebrizada a diva Cesária Évora”, e por se tratar de uma “zona esquecida” pelas autoridades.

Joaquim Monteiro, que se auto-intitula “candidato do povo”, disse que entra nessa luta, pela terceira vez consecutiva, para o bem desse grande povo cabo-verdiano e do País, que necessita de grandes transformações.

Por isso, revelou que, levou às zonas de Salamansa e Baía das Gatas o seu lema “Do povo, com o povo e para o povo”, através de uma “abordagem mais próxima” com os eleitores, mas “respeitando as recomendações sanitárias”, impostas pelas autoridades tendo em conta a pandemia da covid-19.

“Cabo Verde, ao longo dos seus 46 anos de independência, não foi programado, planificado e há uma desunião na própria sociedade cabo-verdiana. E é este o meu desafio”, defendeu Joaquim Jaime Monteiro, para quem é preciso trabalhar para imprimir uma grande transformação no País para o bem de todos”.

O candidato Hélio Sanches afirmou hoje que existe uma falta de credibilidade nos políticos, e prometeu trabalhar para que haja “mais e melhor” aproximação desta classe com os eleitores.

“Essa falta de credibilidade nos políticos é sério e tem-se notado. Se a minha candidatura não tivesse afirmando, teríamos muita abstenção, mas as pessoas estão a ganhar confiança na candidatura de Hélio Sanches e de facto vão votar na nossa candidatura”, apontou o candidato.

Assumindo-se ainda o candidato dos cabo-verdiano e um grande defensor dos direitos humanos, disse que irá exercer a sua magistratura de influência junto do Governo para melhorar as condições dos imigrantes em Cabo Verde, sobretudo os da costa africana, que, vincou, têm passado por situações difíceis.

Entretanto, Casimiro de Pina esteve tarde de ontem em contacto com o eleitorado através das redes sociais tendo comprometido, caso for eleito, cumprir “fielmente” a Constituição.

“Os cabo-verdianos conhecem Casimiro de Pina e sabem que travou combates raros quanto ao princípio da Constituição e a postura do Presidente que deve ser um símbolo da unidade da Nação e do Estado”, disse à Inforpress lembrando aos cabo-verdianos que o PR em Cabo Verde não governa e não deve ter qualquer pretensão em termos de governação.

Cumprindo esse propósito, afirma que agirá com “lealdade constitucional” face ao Governo, mas atento aos problemas da sociedade cabo-verdiana, pois, segundo disse, a Constituição não é um contracto formal, mas um livro com valores fundamentais e que tem a ver com a liberdade, justiça, solidariedade e pluralismo.