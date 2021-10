CNE proclama José Maria Neves vencedor das eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) proclamou esta sexta-feira, José Maria Neves como o vencedor das eleições presidenciais do passado dia 17, domingo, com 95.974 votos, o equivalente a 51,75% dos votos.

Segundo a presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves, o candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição) foi o mais votado, quer a nível nacional (87.379 votos), quer no estrangeiro com 8.595 votos.

A seguir, surge o candidato Carlos Veiga, apoiado pelo Movimento para a Democracia (MpD-poder) que obteve um total de 78.612 votos, sendo 72.809 no País e 5.803 no estrangeiro.

Casimiro de Pina é o terceiro mais votado com um total de 3.346 votos, seguido de Fernando Delgado 2.518 votos, Hélio Sanches 2.185 votos, Gilson Alves 1.410 votos e Joaquim Monteiro 1.403 votos.

Quanto a votos em branco, de acordo com a primeira responsável da administração máxima do processo eleitoral, registaram-se 4.295 casos, sendo 4.153 no País e 142 no estrangeiro.

Ao todo, estiveram inscritos 398.690 eleitores nos cadernos eleitorais, sendo 342.610 a nível nacional e 56.080 na diáspora.

Do total dos inscritos, 191.335 foram às urnas, o que corresponde a 47,99%.

A abstenção, de acordo com a presidente da CNE, é de 207.355, correspondendo a 52,01%.

Nessas eleições houve 4.295 votos em branco (2,24%) e 1592 votos nulos (0,83%).

Em termos de votos validamente expressos são 185.448.

A missão dos observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) declarou que a eleição presidencial do domingo, em Cabo Verde, se desenrolou em “boas condições” e com “transparência e credibilidade”.

Por sua vez, a missão de observadores da União Africana (UA) considerou que as eleições decorreram num “clima de paz” e foram “transparentes e justas”. No entanto, recomendou a alteração da lei para restringir o uso de bens e meios públicos para fins de campanha eleitoral.

A tomada de posse do Presidente da República eleito deve acontecer nos primeiros dias de Novembro.

Às presidenciais do dia 17 de Outubro concorreram sete candidatos: Fernando Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.