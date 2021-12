Ministro dos Negócios Estrangeiros inicia hoje visita de dois dias aos Emirados Árabes Unidos

O ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, vai estar de hoje até ao dia 20 de Dezembro numa visita oficial aos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Segundo uma nota de imprensa, durante o primeiro dia da visita o governante cabo-verdiano terá um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros dos EAU, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, na cidade de Abu Dhabi.

O encontro, de acordo com a mesma fonte, será aproveitado para o Governo de Cabo Verde expressar a sua disponibilidade no desenvolvimento de uma agenda de cooperação com os Emirados Árabes Unidos, visando elevar o nível das relações para um patamar superior.

A criação de um mecanismo de institucionalização de diálogo político bilateral; no conhecimento da experiência de desenvolvimento dos EAU, nomeadamente na criação de zonas francas, bem como na promoção da cooperação técnica em domínios relevantes para o desenvolvimento, tais como a gestão aeroportuária e portuária, na atracção do investimento para o sector da economia azul são alguns dos assuntos que vão estar sobre a mesa.

No domingo, a delegação, que integra ainda o conselheiro da embaixada José Correia, o presidente do conselho de Administração da TradeInvest, José Almada Dias e o consultor do ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira desloca-se a Dubai, para uma visita ao Expo Dubai e ao Stand de Cabo Verde.