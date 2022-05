Carlos Santos passa presidência da Reunião dos Ministros do Turismo da CPLP ao seu homólogo angolano

O ministro do Turismo e Transportes chefia uma delegação que irá representar Cabo Verde na XI Reunião dos Ministros do Turismo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), que decorre em Luanda, Angola, de 02 a 03 de Maio sob o lema “A contribuição do turismo para a recuperação socioeconómica sustentável da CPLP no pós COVID - 19 - Desafios e oportunidades”. Carlos Santos fará a passagem de facho da presidência da reunião ao seu homólogo angolano, uma vez que o país assumiu a presidência rotativa da CPLP.

De acordo com um comunicado do governo, a deslocação de Carlos Santos à Luanda é uma ao convite formulado pelo ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, Filipe Silvino de Pina Zau, para representar Cabo Verde neste evento realizado no quadro da realização da Capital da Cultura da CPLP – Luanda 2022, numa altura que os países que compõe a Comunidade pretendem relançar a economia e recuperar da crise pandémica que fustigou as suas economias.

“Neste momento de passagem de facho da presidência e em resposta ao convite do seu homólogo angolano, Carlos Santos mostrou-se confiante de que, sob a liderança de Filipe Silvino de Pina Zau, a quem augura um excelente mandato e sucessos à frente da XI Reunião dos Ministros do Turismo CPLP, uma grande jornada de promoção e desenvolvimento das relações de cooperação do sector do turismo no seio da Comunidade”, refere a nota.

Para além da proposta da agenda e programa e à margem da XI Reunião dos Ministros do Turismo da CPLP, Carlos Santos e Filipe Silvino de Pina Zau deverão manter um encontro de trabalho para, a nível bilateral, passar em revista as relações de cooperação entre ambos os países.

Os dois ministros vão ainda analisar o Memorando de Entendimento no domínio do turismo, assinado entre ambos, em Março de 2019, por um período de cinco anos e que urge retomar e revitalizar neste momento com o alívio da pandemia da Covid-19, de acordo com a mesma fonte.

À margem da Reunião, o Ministro do Turismo e Transportes terá reuniões bilaterais com alguns dos ministros que estarão presentes no certame.

Entre os objetivos da XI Reunião dos Ministros do Turismo CPLP, destacam-se a partilha de informação e troca de experiências com foco na contribuição do turismo para a recuperação socioeconómica sustentável da CPLP, bem como a avaliação do grau de execução do Plano de Ação da Reunião de Ministros do Turismo e a identificação de prioridades para a cooperação da CPLP no sector do turismo no biénio 2022- 2024.

O governo cita que o encontro irá também analisar a concertação política e diplomática sobre as potenciais actividades de cooperação da CPLP para reforço do sector do turismo nos Estados-Membros e à retoma das deliberações das Reuniões de Ministros do Turismo precedentes.

De notar que, esta reunião vem na sequência da última realizada em S. Filipe, Ilha do Fogo em Cabo Verde, em 2019.

Desta feita Cabo Verde irá passar a presidência pro-tempore da Reunião a Angola, uma vez que esta assumiu a presidência rotativa da CPLP e, em consequência, alberga e preside, também, todas as reuniões dos ministros e pontos focais sectoriais da CPLP, em Luanda.