Primeiro-ministro inicia hoje visita a Bissau para reforço das relações e diálogo político

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inicia hoje uma vista de amizade e trabalho à Guiné-Bissau para reforçar as relações bilaterais e o diálogo político entre os dois países.

A visita, a primeira que faz à Guiné-Bissau, enquadra-se na vontade já demonstrada por Cabo Verde para o “reforço de cooperação e aprofundamento da histórica relação entre os dois Estados, elevando-a a patamares superiores de parceria estratégica”, afirmou no domingo, na Praia, Ulisses Correia e Silva.

“É uma manifestação de vontade política e de melhorar ainda mais as relações bilaterais e o diálogo político, assim como de afirmação das relações de história, cultura, diplomáticas, mas também económicas, que se pretende ver desenvolvidas”, disse ainda Ulisses Correia e Silva.

Segundo o programa, Ulisses Correia e Silva, que chegou no domingo a Bissau, começa o dia com um encontro com o primeiro-ministro guineense, seguido de um encontro bilateral alargado às duas delegações, que será concluído com a assinatura de acordos de cooperação.

Após uma declaração à imprensa, o chefe do Governo cabo-verdiano segue para a Assembleia Nacional Popular, onde fará uma visita de cortesia ao presidente do parlamento, Cipriano Cassamá, sendo depois recebido pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, na Presidência da República.

Na agenda para hoje consta também uma visita à empresa que importa e distribui medicamentos na Guiné-Bissau, Saluspharma, para a qual a Inpharma entrou em 2019, e um jantar oficial oferecido pelo primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.

Já na terça-feira, último dia da visita, o primeiro-ministro cabo-verdiano começa o dia com uma visita à Escola Nacional da Administração, onde dará uma palestra dedicada ao tema “Estabilidade e Desenvolvimento”, e à Faculdade de Medicina, estando também previsto um encontro com a comunidade cabo-verdiana.