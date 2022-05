​António Pedro Alves Lopes toma posse como novo Embaixador de Cabo Verde em França

O novo Embaixador de Cabo Verde em França toma posse esta quinta-feira, 12, na Cidade da Praia, numa cerimónia que vai acontecer no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional.

Segundo uma nota enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, António Pedro Alves Lopes, foi nomeado pelo Decreto-Presidencial no 3/2022, para exercer, em comissão ordinária de Serviço, o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Cabo Verde na República Francesa.

O Embaixador é diplomata de carreira e quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional desde 1994, e tem exercido com incontestável competência e dedicação os diversos cargos e funções de responsabilidades durante esses anos, tanto nos Serviços Centrais quanto nos Serviços Externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, consequentemente, tem prestado serviços relevantes e de inegável valor para a política externa cabo-verdiana.

António Pedro Alves Lopes é doutorando em Políticas Públicas com diploma de Estudos Avançados, titular de dois graus de mestre (Relações Internacionais 1994 e Ciência Política 2010), possui dois diplomas de pós-graduação, várias especializações e é detentor de licenciatura em História e Relações Internacionais.

A mesma fonte indicou que até ao passado dia 26 de Abril, o Embaixador António Pedro Alves Lopes dirigiu o Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, cargo que acumulou com a do Director Geral da Integração Regional.