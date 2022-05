CMP vai criar conselho consultivo do município

​A Câmara Municipal da Praia vai criar um conselho consultivo para garantir um maior envolvimento das “forças vivas” do município. Anúncio feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal.

Francisco Carvalho que discursava na sessão solene em comemoração do Dia do Município da Praia, que se assinala hoje, referiu que ao olhar para a situação vivida no município da Praia tem-se a sensação de que “falta um maior envolvimento das forças vivas”.

“Estamos a falar da criação de conselho consultivo do município da Praia, da entrada no ar da página em linha da Câmara Municipal da Praia, do reforço do gabinete de atendimento e apoio ao município com uma linha telefónica para denúncias, para informações, para propostas, sejam anónimas ou identificadas, e a garantia de um tratamento sério e qualificado”, declarou.

Segundo o autarca, um dos próximos passos será o desenvolvimento de mecanismos que garantam a criação de condições para um maior envolvimento dos munícipes na vida do município.

De acordo com Francisco Carvalho, com esta iniciativa, a autarquia planeia “reforçar ainda mais” o diálogo com os actores e fazedores da cidade e do município da Praia.

No seu discurso, Francisco Carvalho destacou os “inúmeros” ganhos da autarquia, entre eles, uma abordagem “consistente e coerente” à problemática da construção clandestina, regresso do aforamento e o desenvolvimento de projectos de habitação social.