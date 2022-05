PM apela à convergência dos partidos para governabilidade das câmaras de São Vicente e da Praia

O primeiro-ministro apelou hoje, na Cidade da Praia, à convergência dos partidos políticos para criar um ambiente de governabilidade nas câmaras de São Vicente e da Praia.

“O poder está repartido porque o povo deu essa divisão do poder e então é necessário que á governabilidade seja assegurada mesmo na diversidade”, apontou Ulisses Correia e Silva, em declarações aos jornalistas após uma visita à Sala de Audição de Crianças Vítimas de Violência Sexual e ao Centro de Emergência Infantil da Praia.

De acordo com o chefe do executivo, que é também presidente do Movimento para Democracia (MpD), a ilha de São Vicente como “prioridade” na governação, precisa de convergência entre os três partidos para que haja governabilidade.

Em relação à Câmara Municipal da Praia, disse que a situação é muito “complexa” e exortou igualmente à procura de condições de estabilidade, o que, segundo Ulisses Correia e Silva, depende das vontades das partes.

“O melhor consenso é que haja essa atitude, o que implica muito em quem está com responsabilidade de liderar, neste caso o presidente da câmara, em criar condições para que haja congregações de vontade”, defendeu.

Augusto Neves, candidato do Movimento para a Democracia (MpD), foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Vicente no dia 25 de Outubro de 2020, com 11.126 dos votos expressos, mas não conseguiu manter a maioria absoluta que trazia do mandato anterior.

Porém, o resultado dessas eleições ditou uma câmara pluralista, sendo que o MpD elegeu quatro vereadores para o executivo camarário, a UCID três e o PAICV dois, totalizando os nove autarcas possíveis de serem eleitos no município, tal como indica o Estatuto dos Municípios.

Para a Assembleia Municipal, o MpD elegeu nove eleitos municipais, a UCID, sete, o PAICV, quatro, e o Movimento Más Soncent, um eleito municipal.