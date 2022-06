José Maria Neves desloca-se a Bruxelas para Jornadas Europeias de Desenvolvimento

​O Presidente da República, José Maria Neves, estará em Bruxelas, na próxima semana, para participar, nos dias 21 e 22 de Junho, nas Jornadas Europeias de Desenvolvimento.

A deslocação acontece a convite da Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, e a informação foi avançada esta sábado, 18, em nota de imprensa pela assessoria de imprensa da Presidência da República.

Neves vai intervir na abertura do encontro, para abordar questões relacionadas com o desenvolvimento em África e Pequenos Estados Insulares.

A edição de 2022 das Jornadas Europeias de Desenvolvimento terá como tema “Global Gateway: construir parcerias sustentáveis para um mundo conectado” e deverá reunir cerca de 2.500 participantes de alto nível, de todo o mundo, entre líderes políticos e representantes da sociedade civil e do sector privado, conforme a mesma fonte.

“Os participantes estarão, em conjunto, a fazer o balanço dos progressos realizados na aplicação da estratégia Global Gateway e reforçar os esforços de parceria baseada em valores e objectivos comuns para a realização de investimentos ecológicos, inteligentes e inclusivos”, refere a nota.

A “Estratégia Global Gateway” visa, conforme a organização, mobilizar até 300 mil milhões de euros de investimentos até 2027, através de uma abordagem da Equipa Europa, que associa a União Europeia, os Estados-Membros, as instituições de financiamento do desenvolvimento e o sector privado.

O evento, segundo a mesma fonte, inclui uma série de painéis de alto nível sobre os cinco temas principais da estratégia Global Gateway, nomeadamente sector digital, clima e energia, transportes, saúde, educação e investigação, além de exposições, stands, espetáculos culturais e oportunidades de criação de redes.

À margem do evento, José Maria Neves deverá manter encontros com altas entidades da União Europeia e encontrar-se com a comunidade Cabo-verdiana radicada na Bélgica.

As Jornadas Europeias do Desenvolvimento (EDD – sigla em inglês), ou Dias Europeus do Desenvolvimento, são um fórum europeu sobre parcerias internacionais e acontecem desde 2006.