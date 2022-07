Vice-Presidente do Parlamento Pan-Africano defende empoderamento económico das famílias africanas chefiadas por mulheres

A também deputada Lúcia Passos quer uma diplomacia parlamentar para que os Estados membros da União Africana implementem políticas viradas para as famílias.

Lúcia Passos falou à imprensa, à margem de uma conversa aberta entre deputadas, membros do corpo diplomático, comunidade imigradas em Cabo Verde e organizações da sociedade civil, promovida para assinalar o Dia da Mulher Africana.

“Nós sabemos que as mulheres, depois da pandemia e também com a crise provocada pela Guerra na Ucrânia, estão a passar por momentos difíceis”, disse a parlamentar, acrescentando que os ganhos conseguidos em termos da promoção da igualdade de género, neste momento, e em alguns países, estão a regredir.

Como explicou Lúcia Passos, as mulheres, enquanto chefes de família, têm responsabilidades acrescidas e quando não tem emprego o problema da insegurança alimentar aumenta.

“Por isso, neste momento nós estamos a fazer essa reflexão para ver como é que podemos contribuir para uma maior inclusão financeira da mulher. Hoje, neste momento, está a ser lançado na Namíbia um novo programa, que é a “Década da inclusão financeira” da mulher.

A parlamentar defendeu ainda a fiscalização das medidas que permitam a inclusão financeira através do acesso ao financiamento, da formação e de acesso aos recursos que as mulheres precisam para poderem garantir o bem-estar da família e contribuir para a sustentabilidade e prosperidade do continente.

“A prosperidade do continente só é possível se todos nós estivermos envolvidos, fazendo a nossa parte, quer em termos da execução de políticas, quer em termos da fiscalização”, sublinhou Lúcia Passos.