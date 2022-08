Delegação dos EUA destaca “impressionante” resultado de Cabo Verde na vacinação contra a covid-19

O representante de uma delegação dos Estados Unidos da América, o senador Chris Coons, realçou hoje, após um encontro com o Presidente da República, o impressionante resultado obtido por Cabo Verde na vacinação contra a covid-19.

O encontro da delegação, composta por seis senadores dos Estados Unidos da América e cinco congressistas, realizou-se no âmbito da visita de cerca de 24 horas ao País, com o objectivo de reflectirem sobre novas formas de reforçar a cooperação entre Cabo Verde e os EUA.

“Terminei a reunião com o presidente Neves, fomos muito bem recebidos e estamos contentes por discutir oportunidades de desenvolvimento, histórico do Millenium Challenge Corporation (MCC) e o seu contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde e garantir a nossa parceria”, afirmou o senador.

Segundo acrescentou, os EUA apreciam o exemplo de Cabo Verde em África, como uma forte e sólida democracia, com liberdade de imprensa, e ainda a cooperação com os Estados Unidos nas posições defendidas em solidariedade na defesa dos territórios, apontando a “injustificável” invasão da Rússia à Ucrânia.

“Cabo Verde alcançou notáveis resultados na vacinação contra a covid-19, os EUA e Cabo Verde têm sido parceiros muito próximos nesta matéria, nós fornecemos vacinas ao País e suporte financeiro e o vosso Governo e as pessoas de Cabo Verde abraçaram a vacinação, o que ajudou a restaurar o importante sector do turismo no País”, referiu.

Na ocasião avançou que os EUA têm investido em treinamento a nível da segurança, de modo que os militares e a guarda costeira tenham melhor capacidade de actuação, e afirmou que perspectivam discutir também investimentos futuros em termos de capacidade de vigilância para proteger o vasto oceano controlado por Cabo Verde.

Por outro lado, a delegação dos congressistas dos EUA mostrou interesse numa cooperação económica que traga vantagem para a diáspora cabo-verdiana.

A delegação chefiada pelo senador, Chris Coons, do Estado de Delaware, vem acompanhada de uma alta representação da Millenium Challenge Corporation (MCC), chefiada pela sua presidente do conselho de administração, Alice Albright.

Da agenda da visita consta a constatação ‘in loco’ de projectos com o financiamento do Millenium Challenge Account, como a segurança alimentar, a segurança marítima, alterações climáticas e a economia digital.