Presidência da República promove conferência proferida pelo presidente da Assembleia da República portuguesa

A presidência da República assinala, esta quinta-feira, o primeiro ano do mandato de José Maria Neves (assinalado esta quarta-feira), com uma conferência no Salão Beijing, proferida pelo presidente da Assembleia da República portuguesa, Augusto Santos Silva.

De acordo com informações avançadas à Inforpress pela Casa Presidencial a conferência tem como tema “Como poderemos reunir um mundo perigosamente dividido” e terá no papel do debatedor o antigo presidente da Assembleia Nacional, o engenheiro António do Espírito Santo Fonseca.

De acordo com a fonte, “tratar-se-á, à semelhança de outros eventos do tipo, promovidos pela Casa Presidencial, de mais um momento de reflexão de alto nível sobre as questões importantes da actual conjuntura mundial e que afecta, claramente, Cabo Verde”.

Tais questões, acrescenta a missiva, estão “na linha da preocupação do Presidente da República, que tem a ver com a elevação do nível dos debates, trazendo para a primeira linha a academia e os especialistas nacionais e internacionais”.

José Maria Pereira Neves foi eleito o quinto presidente da República de Cabo Verde, em 17 de Outubro de 2021, à primeira volta, com 51,7% dos votos e foi investido como Chefe de Estado a 09 de Novembro do mesmo ano.