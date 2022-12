Governo quer fazer do Sal uma referência nacional na e para a Saúde com suas particularidades próprias

O secretário de Estado adjunto da ministra da Saúde, Evandro Monteiro, asseverou hoje, no Sal, que o Governo quer fazer da ilha uma referência nacional na e para a Saúde com suas particularidades e especificidades próprias.

Evandro Monteiro falava no acto de abertura do I congresso do Hospital Regional Ramiro Figueira (HRRF) e I Jornada Científica da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, a que presidiu, cujo evento decorrerá até sábado, sob o lema “Investir na Saúde, contribuir para um turismo sustentável”.

Segundo o governante, o Hospital Regional Ramiro Figueira tem-se destacado em assumir “esta centralidade”, ganhando novos espaços, novas capacidades e novas valências, progressivamente, e tem sido uma estrutura que “acrescenta valor” ao sistema.

“Tem respondido não só aos desafios crescentes de forma assertiva, mas reforçando-se estrategicamente também para que, de forma sinérgica, se possa potenciar todos os elementos aglutinadores, para aproximar novas especialidades e serviços à ilha, ao serviço da sua população”, frisou, sublinhando que este é o “caminho necessário”, também para se adequar às novas abordagens e respostas em Saúde que se deseja.

Admitindo, por outro lado, que ainda persistem outras várias necessidades, tendo em conta a complexidade do sector e o próprio dinamismo, Evandro Monteiro compreende que é neste sentido que se está a “construir juntos” novos caminhos neste processo.

No caso concreto da ilha do Sal, o governante referiu que, “progressivamente”, tem vindo a ser “estrategicamente reforçada” com mais recursos humanos, passando de quase 60 profissionais no ano de 2015 a mais de 130 em 2021, melhorando a capacidade de diagnóstico nos estabelecimentos com laboratórios modernos e serviços radiológicos de ponta.

“Mas também no reforço da atenção primária construindo, de raiz, uma delegacia de saúde, orgulho e modelo nacional, está em obra o PS de Palmeira, previsto com equipamentos modernos, qualificando consequente as respostas diferenciando-as e de certo modo personalizando-as”, reforçou.

Complementou, ainda que no estabelecimento hospitalar local, está-se a ultimar os estudos técnicos para a requalificação dos serviços do bloco operatório com novos equipamentos, novos serviços de urgência pediátrica, assim como de uma ala de psiquiatria para também responder à problemática da saúde mental na ilha.

“Está-se a desenvolver através de parcerias público-privadas novas estruturas e respostas num contexto de complementaridade necessária a este sector, com reflexo directo na qualidade de vida da população residente, mas que garanta a segurança sanitária necessária de todos que escolham visitar e viver nesta ilha”, enfatizou.

Evandro Monteiro concluiu observando que mesmo em contextos complexos, pandémicos e de conflito armado na Europa, com os reflexos directos e acrescidos, o Governo vem reforçando o sector da Saúde em mais de 25 por cento (%) do seu orçamento para o ano de 2023.

“Mais de dois milhões de contos, mais recursos financeiros para termos mais estruturas com melhor capacidade técnica de diagnóstico assistencial, com mais recursos humanos e na formação especializada, contribuindo com isso, directamente para a melhoria na condição de vida e segurança sanitária dos cabo-verdianos”, concluiu o governante.