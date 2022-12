Mensagem de Natal: PM diz que cabo-verdianos têm razões para estarem confiantes num futuro melhor

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, considerou hoje que os cabo-verdianos têm razões para estarem confiantes num futuro melhor, apesar de estarem a celebrar o Natal num ano marcado ainda por crises.

Na sua tradicional mensagem de Natal, o chefe do Governo lembrou que Cabo Verde travou um bom combate à pandemia da covid-19, tendo investido na saúde e na segurança sanitária e atingido “níveis elevados” de vacinação.

“Mitigamos os impactos da inflação provocada pela guerra na Ucrânia. Tomámos medidas para evitar que os aumentos dos preços fossem ainda maiores. A nossa acção, reconhecida como exemplar por parte dos organismos internacionais, serve como um bom exemplo daquilo que somos capazes de fazer enquanto Governo e enquanto Nação. É com este espírito de união e confiança que entraremos em 2023”, realçou.

Ulisses Correia e Silva sublinhou que a economia voltou a crescer depois de uma “forte queda” em 2020, colocando o País em condições de voltar a criar empregos e reduzir a pobreza.

Por outro lado, salientou que o Cabo Verde tem hoje uma “juventude com atitude empreendedora, que investe na sua formação, inova, cria empresas e cria empregos” e coloca Cabo Verde a competir a vencer ao alto nível no basquetebol, andebol, futebol, boxe, miss internacional e culturismo fitness.

“É esta mesma juventude empreendedora e talentosa que leva a música, as artes e a cultura de Cabo Verde aos vários cantos do mundo. Temos razões para estar confiantes”, realçou.

Ulisses Correia e Silva lembrou que Cabo Verde é uma democracia “respeitada no mundo”, a quem os parceiros de desenvolvimento, as instituições financeiras internacionais e os investidores confiam.

Apesar das dificuldades, garantiu que o Governo vai continuar a “trabalhar arduamente” para superar as vulnerabilidades e construir um País com qualidade de vida e bem-estar para as pessoas.

“A erradicação da pobreza extrema é uma grande prioridade para os próximos anos com ação sobre os rendimentos, a inclusão produtiva e a habitação”, declarou.

Em relação à criminalidade que tem afectado o País e de forma particular a Cidade da Praia, indicou que houve um reforço da acção policial, com operações especiais nos bairros da Praia, que vão continuar.

Neste particular avisou que aqueles que praticarem crimes serão apanhados e punidos.

O chefe do Governo sublinhou que os próximos anos Cabo Verde será um país mais resiliente, graças aos investimentos que estão a ser feitos para acelerar a transição energética para tornar o país menos dependente de combustíveis fósseis, na dessensibilização reutilização segura de águas residuais para agricultura, reduzindo a dependência da chuva.

“O desenvolvimento da economia azul, da economia digital e da indústria irá contribuir para a diversificação da economia. O turismo continuará a crescer de forma mais desconcentrada e diferenciada aproveitando as potencialidades de todas as ilhas”, sustentou.

O primeiro-ministro aproveitou para desejar um feliz Natal a todos que residem e vivem em Cabo Verde e à toda comunidade emigrada, aos estrangeiros que vivem e trabalham no arquipélago e aos turistas que visitam o País nesta quadra festiva.

“Nesta quadra natalícia, comungamos valores e desejos legítimos de um futuro melhor. Um ideal que se constrói com muitas mãos. As mesmas mãos que plantam, colhem, ensinam, formam, cuidam, protegem, empreendem e trabalham. As mãos que se unem, nas ilhas e na diáspora, pelo bem comum, para superar as crises e para transformar o país. Tenhamos confiança num futuro melhor”, desejou.