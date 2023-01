Partidos políticos congratulam-se com a Ocean Race e Ocean Summit

Os partidos políticos congratularam-se hoje com a passagem da 14.ª edição da Ocean Race pelo Mindelo e a realização da Cimeira Oceânica (Ocean Summit), que trouxe a Cabo Verde a visita do Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Na sua declaração política da sessão parlamentar de hoje, a deputada do MpD, Maria Santos Trigueiros, disse que a passagem da regata projectou Cabo Verde para patamares assinaláveis de atenção e de notoriedade pelo mundo afora.

“O Governo de Cabo Verde, liderado por Ulisses Correia e Silva fez uma aposta, uma aposta com visão, com perspicácia e assertividade, e foi aposta comprovadamente ganha. Isso porque a OCEAN RACE não se restringe à dimensão desportiva, competitiva e de lazer. Trata-se de uma corrida oceânica com uma missão: a de lutar pela defesa, protecção e preservação do ambiente, com enfoque nos oceanos, sua fauna e flora, e toda a biodiversidade neles existente”, declarou.

Como exemplo, citou a realização da Cimeira Oceânica, que trouxe a Cabo Verde a visita do Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que discorreu sobre o impacto das mudanças climáticas sobre pequenos estados insulares; a deslocação do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, para firmar com o Governo o Acordo de Conversão da Dívida Pública em Fundo para a Acção Climática e Ambiental e o lançamento das primeiras Obrigações Azuis (Blue-X Bonds) pela Bolsa de Valores na Cimeira Oceânica, através do International Investment Bank (iiB).

“A Ocean Race e a Ocean Summit vieram reforçar o apelo à acção conjunta e imediata do mundo em defesa do Planeta. O Governo de Cabo Verde não apenas negociou a passagem da Regata pelo nosso país, como esteve lá, incansavelmente, de corpo e alma, na organização, preparação, recepção, acompanhamento e participação em todos os momentos da realização das actividades”, discursou.

Por sua vez, a deputada da UCID, Dora Pires, disse que São Vicente agradece pelos feitos que aconteceram nos últimos dias porque precisamente às vésperas de comemorar o seu dia do Município, precisava de um dinamismo muito grande.

“Elogiamos sim o feito de todos os que estiveram envolvidos para que fosse concretizada todo este movimento com o Ocean Race, mas também com o Ocean Submmit, onde todos tivemos a oportunidade de assistir os grandes esforços a volta do ambiente, dos problemas climáticos e do oceano. Agradecemos porque São Vicente merece, faz parte também de Cabo Verde e todo o movimento que se fez sentir com muito respeito, com muita ordem, também é de elogiar o comportamento de todos os são-vicentinos”, disse.

Já o deputado do PAICV, João do Carmo também agradeceu, em nome de São Vicente, o evento e referiu que a ilha está habituada com grandes eventos com impactos nacional e internacional, como por exemplo festival Baía das Gatas, Carnaval e festas do final do ano.

“Esperamos que essa actividade tenha continuidade, que o Governo aprenda com esta primeira edição e faça correcções para as próximas edições tornando as coisas mais transparentes às empresas envolventes em São Vicente e que haja uma divulgação mais antecipada, um melhor plano de comunicação para que os emigrantes tenham conhecimento com mais tempo, para que todos possamos ganhar mais ainda”, sugeriu.