Jean Asselborn vai representar a União Europeia em Cabo Verde

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Luxemburgo realiza visita de trabalho nos dias 30 e 31 de Janeiro, refere uma nota do governo luxemburguês.

A pedido do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, o Ministro Asselborn irá presidir à 12ª reunião de diálogo político a nível ministerial da Parceria Especial Cabo Verde - União Europeia.

Esta reunião ministerial reveste-se de particular importância simbólica, uma vez que acontece no contexto do 15º aniversário da Parceria Especial Cabo Verde - UE.

O encontro anterior realizou-se em Lisboa, em Junho de 2021.

Na altura, entre outros temas, foram abordadas questões internacionais e regionais, como as relações UE-UA, a paz e segurança na região da África Ocidental, e a estratégia de integração regional de Cabo Verde. Os parceiros também trocaram impressões sobre os crescentes desafios regionais e transfronteiriços e sobre as implicações prejudiciais para a paz e a segurança na região do Sahel.

Também então, a UE partilhou as principais prioridades e perspectivas do próximo programa bilateral plurianual 2021-2027. As partes concordaram na importância da evolução da Parceria Especial na disposição da futura cooperação. Os parceiros acordaram que o foco deve ser dado ao apoio à recuperação socioeconómica com base num modelo de crescimento verde e inclusivo, tendo em consideração as especificidades de Cabo Verde enquanto Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID) e as recentes conclusões do Conselho UE relativas às parcerias entre a União Europeia e os países de rendimento médio.

Na Praia, o ministro Asselborn terá ainda encontros bilaterais com o Presidente da República, José Maria Pereira Neves¸ o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, bem como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.