“Luxemburgo continua a ser um parceiro de excepção de Cabo Verde” - ministro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo, afirmou hoje que Luxemburgo continua a ser um “parceiro de excepção” de Cabo Verde e espera que as relações bilaterais entre os dois países sejam reforçadas com a vista do seu homólogo.

Rui Figueiredo Soares fez estas considerações à imprensa no final de uma reunião de diálogo político a nível ministerial entre os dois países, que contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus, ministro da Imigração e do Asilo do Luxemburgo, Jean Asselborn, que está de visita a Cabo Verde.

Conforme explicou, este encontro permitiu que fosse passada em revista vários pontos da agenda político-diplomática existente entre os dois países, com destaque para as relações bilaterais, o multilateralismo, a situação geopolítica mundial, relações e a integração de Cabo Verde na CEDEAO.

“Durante esta visita, tive o prazer de dizer ao senhor ministro que Luxemburgo continua a ser um parceiro de primeira linha para Cabo Verde, um parceiro que responde sempre pontualmente às solicitações dos nossos países, especialmente nesses tempos em que o nosso país, Cabo Verde, passa por uma tripla crise”, declarou.

Quanto ao apoio de Luxemburgo na promoção da integração regional de Cabo Verde, disse que enquanto membro da União Europeia, o Luxemburgo poderá partilhar as suas experiências e conhecimento nesta matéria.

Rui Figueiredo Soares salientou ainda que espera que as relações bilaterais entre os dois países sejam reforçadas com a visita do seu homólogo luxemburguês a Cabo Verde que termina na terça-feira, 31.

Por seu turno, Jean Asselborn destacou as boas relações bilaterais entre os dois países e a disponibilidade do seu país em continuar a ser um parceiro activo para Cabo Verde.

“Cabo Verde e Luxemburgo são dois pequenos países praticamente com o mesmo número de habitantes, são dois povos com boas relações de amizade”, afirmou, lembrando que as relações abrangem várias áreas e que podem ser reforçadas.

Questionado como Luxemburgo poderá ajudar Cabo Verde a enfrentar este período de crise, com destaque para a crise causada pela inflação, o governante luxemburguês garantiu que o seu país fará de tudo para ajudar o arquipélago e o apoio financeiro poderá ser aumentado nos próximos anos.

“Penso que a nossa contribuição voluntária obrigatória do Luxemburgo para os próximos anos será o aumento do apoio financeiro directo que será disponibilizado a Cabo Verde para ajudar nos programas de reforço do programa das cantinas escolares, jovens e crianças, portanto faremos o que estiver ao nosso alcance”, frisou.

Esta terça-feira, no âmbito das celebrações dos 15 anos da parceria especial Cabo Verde – União Europeia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, co-presidirá com o homologo luxemburguês, Jean Asselborn, em representação do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, a XII Reunião de Diálogo Político a nível Ministerial entre a República de Cabo Verde e a União Europeia.

Esta reunião de diálogo político tem como principal objectivo proceder ao balanço do processo de implementação da Parceria Especial desde a XI Reunião Ministerial, realizada em Junho de 2021, e perspectivar o futuro das relações de Cabo Verde – UE.