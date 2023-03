Praia acolhe na próxima semana conferência da União Internacional da Juventude Socialista

A Cidade da Praia acolhe, de 16 a 19 deste mês, a conferência do Comité Africano da União Internacional da Juventude Socialista (IUSY) sobre “A democracia em África”, evento organizado pela Juventude do PAICV (JPAI).

Esta reunião magna trará a Cabo Verde cerca de 25 jovens líderes provenientes de Angola, Burkina Faso, Marrocos, África do Sul, Guiné Equatorial, Tunísia, República do Congo, República Centro Africana, Mali, Suazilândia, República Democrática do Congo e Gâmbia.

Em conferência de imprensa este sábado para apresentação do evento, o presidente da JPAI, Fidel Cardoso, considerou “um marco histórico” para a organização juvenil poder receber estes jovens líderes africanos de distintas outras juventudes partidárias para juntos debaterem questões importantes do país e do continente.

“Cabo Verde é um país considerado com uma boa saúde democrática, reconhecida no nosso continente, e pelo mundo fora. Esta é uma das principais razões por termos sido escolhidos como anfitriões para esta conferência”, afirmou.

Reconheceu, no entanto, que a democracia não é um dado adquirido, argumentando que, apesar dos ganhos de Cabo Verde em matéria da democracia, persistem ainda alguns desafios, assim como existem em África.

“Há vários países africanos que ainda estão no regime de ditadura, em que não são respeitadas as regras democráticas, que não tem a liberdade de imprensa, que inclusive as mulheres ainda vêem os seus direitos políticos cerceados, ou ainda há alguma dificuldade daquilo que é a participação política das mulheres”, apontou.

Em relação a Cabo Verde, o presidente da JPAI indicou a lei da paridade como uma conquista, porque democraticamente permite mais participação de mulheres na esfera política, mas também na esfera de decisão dos órgãos públicos.

“É claro que nós aqui temos também algumas preocupações, nomeadamente a independência que devem ter os órgãos de soberania na sua actuação ou a liberdade de imprensa ou as liberdades, a questão da transparência daquilo que é a acção governativa. Então, para ver que há várias partilhas que nós iremos fazer aqui”, concluiu.

A conferência sobre os Desafios em África contará com três painéis: “A democracia africana e o paradigma Cabo Verde”, “O papel da internacional socialista nas democracias africanas” e “A análise dos dados dos últimos relatórios sobre as democracias africanas”.

Como oradores contam com as vice-presidentes da Internacional Socialista, Janira Hopffer Almada e Hana Jalloul, e o líder parlamentar e vice-presidente do PAICV, João Baptista Pereira.

O acto de abertura contará com a intervenção do presidente do PAICV, Rui Semedo, e para o encerramento a JPAI contará com a participação do vice-presidente do PAICV, Nuías Silva.

O programa de trabalhos prevê ainda visitas institucionais, nomeadamente ao Presidente da República, e aos presidentes das câmaras da Praia e de Santa Cruz.

A JPAI é membro pleno da União Internacional da Juventude Socialista (IUSY, da sigla em inglês), entidade que engloba mais de 150 organizações, membros juvenis e partidários do socialismo, social-democrata e trabalhista de distintos pontos do globo.