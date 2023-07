Famílias beneficiadas com RSI começam a ganhar autonomia financeira – Directora-geral da Inclusão Social

A directora-geral da Inclusão Social, Ednalva Cardoso, afirmou hoje que o Governo tem tido “um retorno muito positivo” das famílias beneficiadas com o Rendimento Social de Inclusão (RSI) que começam já a ganhar a sua autonomia financeira.

Ednalva Cardoso falava aos jornalistas na sequência de uma sessão de capacitação dos técnicos municipais que vão fazer o acompanhamento das famílias beneficiárias deste programa, no quadro do projecto Capital Humano do Governo.

“Algumas famílias que tiveram necessidade de um apoio serão beneficiadas, mas já temos um retorno muito positivo das famílias que receberam o RSI, que hoje estão com a sua autonomia financeira evidente”, salientou.

O RSI é o programa de transferência directa às famílias no valor de 5.500 escudos mensais e destina-se aos agregados familiares em situação de pobreza extrema, inscritos no Cadastro Social Único (CSU) do grupo 01 de focalização e que têm crianças sob a sua responsabilidade.

Para além da transferência de valores monetários para as famílias suprimirem as questões mais básicas, as famílias recebem acompanhamento para trabalhar também a vertente da inclusão produtiva, e conseguir depois um financiamento para adquirir um kit para poderem fazer uma actividade geradora de rendimento dos seus agregados.

“A ideia é aproveitar para trabalhar a família no seu todo. Quando chegamos numa [família] com criança que está em idade de creche ou pré-escolar, subvencionamos essa criança, um jovem com necessidade de inclusão de formação profissional também apoiamos, um idoso que tenha necessidade de um cuidado também apoiamos. É assim o objectivo do Governo e Cabo Verde trabalhar políticas integradas e conseguir erradicar a pobreza extrema”, realçou a responsável.

Neste ano de 2023 mais duas mil novas famílias, de todos os municípios do país, vão ser beneficiadas com RSI, segundo informações avançadas hoje pela directora-geral da Inclusão Social.

A Direcção-geral da Inclusão Social (DGIS) está a capacitar 118 técnicos municipais para fazer o acompanhamento dessas famílias no quadro do projecto Capital Humano, que financiado pelo Banco Mundial, visa reforçar o acesso das famílias em situação de pobreza extrema ou absoluta aos serviços básicos e à inclusão social e produtiva.

A intenção do Governo é de contribuir para a expansão do acompanhamento das famílias beneficiárias das medidas de protecção social por forma a garantir maior impacto na melhoria da sua condição de vida.

A atribuição do RSI é de carácter temporário, e a família beneficiada deverá ser acompanhada por uma equipa local que, em articulação com a área de emprego, formação profissional, actividades de inclusão produtiva, terá a tarefa de orientá-la com vista a ultrapassar as suas vulnerabilidades e possibilitar o exercício de actividades geradoras de rendimento, num quadro de acesso aos benefícios sociais do trabalho decente.