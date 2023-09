Nova Iorque acolhe 5ª. edição do Cabo Verde Investment Forum

A cidade de Nova Iorque acolhe quinta-feira, 21, a 5ª. edição do Cabo Verde Investment Forum promovido pela Cabo Verde TradeInvest, em parceria com a Embaixada de Cabo Verde nos Estados Unidos e o parceiro local da diáspora.

De acordo com uma nota de imprensa a que Inforpress teve acesso, este fórum pretende divulgar as oportunidades de investimentos em Cabo Verde, que reúne investidores, parceiros e projectos de interesse nacional, no sentido de facilitar a sua conexão com investidores e financiadores.

As oportunidades dos sectores prioritários em Cabo Verde estarão em destaque, apontou a mesma fonte, as empresas públicas e privadas tanto nacionais e internacionais, promotores e investidores norte-americanos e da diáspora, bem como, governantes de Cabo Verde e dos Estados Unidos.

Neste aspecto, o objectivo principal será “aumentar o fluxo de investimento” proveniente dos EUA, de empresários e empresas norte-americanas, incluindo também a diáspora cabo-verdiana nesse país.

Conforme o documento, no âmbito do programa de relançamento económico, o Governo aposta sobretudo na diversificação da economia, promovendo os sectores da economia digital (tecnologias de informação e comunicação), a economia azul (pescas, investigação e atividades científicas),

A mesma fonte recordou que a aposta do Governo também se insere na transição energética para as energias limpas e renováveis, transporte marítimo e aéreo, serviços financeiros e agro-negócio, juntamente com o turismo hoteleiro, residencial e de cruzeiros, que deverão representar os principais eixos de desenvolvimento sustentável do País.

A nota refere, por outro lado, que a abordagem estratégica também está alinhada com o reforço das políticas e medidas de fomento para a criação de uma classe empresarial privada forte.

Reforçou que é nesse sentido que este fórum pretende partilhar as estratégias de desenvolvimento do Governo e o estado do ambiente de negócios e da economia, no sentido de mobilizar recursos financeiros para a implementação de projectos e encorajar o estabelecimento de parcerias entre os dois países.

A Cabo Verde Investment Forum realizou-se pela primeira vez em Julho de 2019, na ilha do Sal, e também nesse mesmo ano em Boston, Massachusetts (EUA).

Em 2021, o evento retomou a sua organização na Feira Mundial Expo 2020 Dubai, no dia 04 de Fevereiro, e em Junho de 2022 regressou à ilha do Sal.