Edil pede mais agentes da Polícia Nacional para Brava

O presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, apelou hoje à colocação de mais efectivos da Polícia Nacional (PN) no concelho.

Em declarações à Inforpress, o edil bravense afirmou que é notória a insuficiência de efectivos policiais na ilha, o que põe em causa o bom desempenho da corporação na Brava.

Segundo a mesma fonte, neste momento o concelho dispõe de catorze efectivos incluindo o comandante da Esquadra, mas dois deles estão mais ligados à área portuária da Furna e mais dois encontram-se de licença, o que contabiliza nove agentes no terreno para fazer os três turnos.

Francisco Tavares expõe a necessidade de mais efectivos no município, uma vez que já fizeram a colocação dos novos Agentes de Segunda Classe, formados no XI Curso da PN, que de acordo com o mesmo Brava recebeu três policiais que vieram substituir os três que foram transferidos.

Neste sentido, o autarca afirma que esta colocação não vai resolver o problema que, por conseguinte, está apenas a substituir os agentes que foram transferidos.

De acordo com este responsável, o Governo precisa ver a possibilidade de acrescentar os números de efectivos, para que a polícia possa actuar e estar mais presente principalmente nas localidades mais distantes do centro do município, em particular na freguesia Nossa senhora do Monte, Cachaço e Lomba Tatum.