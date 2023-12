Presidente da República reúne Conselho da República esta segunda-feira

O Presidente da República, José Maria Neves, convocou para segunda-feira, 18, o Conselho da República, tendo na agenda a análise sobre as guerras geoestratégicas e conflitos armados em África e no mundo e seus reflexos em Cabo Verde.

De acordo com a Presidência da República, o encontro, que terá lugar no Palácio da Presidência, na Praia, excepcionalmente, devido a questões logísticas, servirá para tratar de questões relacionadas com a comemoração das datas nacionais e de eventos marcantes da República.

Esse encontro acontece num momento de alguma “crispação” entre o Presidente da República e o Governo.

Recordar que, na semana passada, o Presidente da República queixou-se da falta de articulação entre os dois órgãos, chamou a atenção para a luta de protagonismo no país e já acusou o Governo de “deslealdade institucional” em matérias de política externa.

Uma declaração que acontece após o encontro na ilha do Sal entre o Presidente da Ucrânia, homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, uma situação que causou “profunda estranheza” a José Maria Neves que prometeu em “espaço próprio” chamar a atenção do Governo e tomar as medidas que se mostrarem pertinentes.

“Um homólogo do Presidente da República chega a Cabo Verde e, portanto, nessas questões deve haver uma articulação entre os órgãos de soberania e o Presidente não pode ser posto sob facto consumado sobre essas matérias”, disse José Maria Neves

O Governo, por sua vez, respondeu, através de uma nota à imprensa, garantindo que em relação ao encontro entre o primeiro-ministro e o Presidente da Ucrânia todas as informações pertinentes foram devidamente comunicadas ao chefe de Estado.

O Governo garante que informou o presidente da República sobre o encontro do primeiro-ministro com o presidente da Ucrânia e declarou que não houve “falta de articulação e nem de lealdade institucional” no processo.

O Conselho da República é o órgão de consulta do mais alto magistrado da Nação e integra o presidente da Assembleia Nacional, o primeiro-ministro, o presidente do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, o presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental, os antigos presidentes da República, além dos cinco cidadãos designados pelo Presidente da República.

A reunião está prevista para as 09:00 de segunda-feira, 18, no Palácio do Povo.

(Rectifica-se o título e o segundo parágrafo. O encontro terá lugar no Palácio da Presidência, na Praia, e não no Palácio do Povo, em São Vicente).