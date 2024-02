Candidato à presidência da Comissão Concelhia do MpD na Praia promete renovar e organizar o partido

O candidato à presidência da Comissão Concelhia do MpD da Praia, Manuel Alves, prometeu hoje renovar e organizar o partido e elegeu a recuperação da Câmara Municipal da Praia nas eleições autárquicas deste ano como prioridade do MpD.

Manuel Alves, que foi deputado municipal do Movimento para a Democracia (MpD) na Assembleia Municipal da Praia e que concorre com lista única, fez estas afirmações à imprensa, após exercer o seu direito de voto nas eleições internas para presidente da Comissão Política Concelhia da Praia do Movimento para a Democracia realizada este domingo na Cidade da Praia.

“Apesar de ser uma lista única, estamos à espera de uma boa participação dos militantes, cuja maioria está interessada em renovar o partido a nível concelhia, para podermos organizar o partido com núcleos de acção democráticas em todos os bairros da Cidade da Praia. Nossos militantes estão preocupados e motivados em organizar o partido porque a prioridade é Cidade da Praia”, declarou.

No seu entender, a Cidade da Praia precisa do Movimento para a Democracia “mais do que nunca”, daí, referiu, o interesse dos militantes em trabalhar de uma forma organizada por forma tirar a Praia desta situação crítica que se encontra e num nível baixo de “desgovernação e corrupção” desde que a equipa camarária liderada por Francisco Carvalho do PAICV venceu as eleições autárquicas em 2020.

“Queremos recuperar a Câmara da Praia, e queremos ter um candidato pujante, forte com uma boa equipa para trabalhar em prol da capital cabo-verdiana. Já percorremos as 30 mesas de voto onde estão a decorrer a votação e tudo está a funcionar bem”, reforçou.

Defendeu, no entanto, que os partidos políticos não devem adoptar a prática de activarem-se somente nos períodos eleitorais, ressaltando que a nova equipa que irá constituir a Comissão Concelhia do MpD na Praia irá trabalhar da mesma forma que era feita na década de 90.

“Quando estivermos organizados em todos os bairros estaremos preparados com uma boa equipa, madura para assim transmitirmos confiança à nossa população e eleitores, salientando que o candidato pujante do MpD para concorrer às eleições autárquicas de 2024, será o candidato que o partido escolher, que reúna melhores requisitos, e com condições políticas e técnicas.