JPAI preocupada com consumo de drogas no país

A JPAI instou hoje o Governo a esclarecer aos cabo-verdianos sobre a sua política para prevenção do acesso e o consumo de drogas no país, alegando que o “consumo excessivo” tem destruído várias famílias e jovens.

presidente da Juventude do PAICV (JPAI) manifestou esta preocupação durante uma conferência de imprensa na qual mostrou a sua “estupefacção perante a notícia publicada sobre a intoxicação de doze jovens provenientes do bairro de Calabaceira, por uso excessivo de cocaína, que deram entrada esta semana no Hospital Universitário Agostinho Neto”, na Cidade da Praia”.

Fidel de Pina disse estar preocupado com o “consumo excessivo de drogas”, alegando que neste incidente dos jovens da Calabaceira, “metade destes chegaram em coma ou com quadro neurológico grave, com depressão de estado de consciência e falta de ar”.

“Ora esta é uma situação extremamente grave e que deve ser esclarecida imediatamente pelas autoridades competentes. O país não produz este tipo de drogas. Não podemos normalizar esta ocorrência gravíssima. Estamos a falar de jovens que poderiam ter perdido a vida por overdose e o uso de substâncias ou estupefacientes, chamadas drogas adulteradas”, realçou.

Considerando que tais práticas podem facilmente causar situações graves à saúde e levar à morte, sublinhou que este “acontecimento muitíssimo grave só confirma aquilo que a JPAI vem alertado sobre o aumento exponencial de consumo de drogas que parece haver no seio da nossa juventude um pouco por todo o país, com muita incidência hoje nas periferias das nossas cidades”

Lamentavelmente o consumo de drogas muito pesadas, explicitou, parece ter tornado de fácil acesso, com aumento nas comunidades acaba por ser, ‘infelizmente’, um refúgio de muitos jovens para abafar o desânimo e as frustrações que enfrentam neste país.

Por outro lado, frisou o também membro da Comissão Política do PAICV e deputado nacional, que uma das principais causas do aumento da criminalidade, da violência, da delinquência juvenil denominada ‘’Kassubody’’ no país está directamente ligada ao consumo de drogas.

“Cerca de 60% dos reclusos nas cadeias de Cabo Verde são toxicodependentes! Além do mais, temos uma população reclusa global com alta taxa de reincidência criminal, em que dos cerca de 2.200 reclusos, cerca de quase 75% são jovens, em que 53% tem idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos”, apontou.

Neste sentido, exortou o Governo a implementar reformas transversais profundas que visem resultados substanciais, mormente na criação de empregos dignos, na redução da pobreza e pobreza extrema, na obtenção de rendimentos para os jovens, medidas de ocupação, formação e socioeducativas diminuir o número de jovens no mundo das drogas e do crime.