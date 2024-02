Autárquicas 2024: Adelino da Silva encabeça lista do Movimento Independente Tarrafal à Câmara Municipal do Tarrafal

O actual eleito municipal do Movimento Independente Tarrafal (MIT) na Assembleia Municipal do Tarrafal, Adelino da Silva, vai ser o candidato à Câmara Municipal do Tarrafal deste grupo independente nas eleições autárquicas deste ano.

Adelino da Silva, activista e professor que diz estar disposto a contribuir para elevar o nível de engajamento dos tarrafalenses no que diz respeito à participação política, liderou a lista do MIT para a Assembleia Municipal do Tarrafal, nas eleições autárquicas de 2020.

À Inforpress o político adiantou que a sua candidatura veio na sequência da desistência de Cláudio de Sousa, que encabeçou a lista do movimento independente à Câmara Municipal do Tarrafal nas eleições autárquicas de 2020, e do apoio que tem recebido dos membros do MIT e dos munícipes desse município do interior de Santiago.

Nesse sentido, confirmou que o movimento independente vai repetir a candidatura de há quatro anos com o mesmo nome e símbolo do MIT.

Adelino da Silva, que espera conseguir as assinaturas necessárias para poder formalizar a sua candidatura, com a entrega de listas no tribunal, prometeu apresentar os nomes e propostas nos próximos meses.

No Tarrafal, o actual presidente da câmara, José dos Reis, já confirmou a sua vontade de continuar à frente dos destinos desse município do interior de Santiago, com apoio do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição) possivelmente não vai participar nas eleições autárquicas deste ano.

Já do lado do Movimento para a Democracia (MpD, poder) o ex-autarca José Pedro Soares é apontado como potencial cabeça de lista do partido às eleições autárquicas deste ano no Tarrafal.

Contactado pela Inforpress, José Pedro Soares não confirmou e nem desmentiu, limitando-se apenas a avançar que o partido vai anunciar os nomes dos candidatos no final deste mês.

Em Santiago Norte, com excepção do edil de Santa Cruz, Carlos Silva (PAICV), assim como José dos Reis, Tarrafal, do PAICV, os autarcas Jassira Monteiro, Santa Catarina, Ângelo Vaz, São Salvador do Mundo, Carlos Vasconcelos, São Lourenço dos Órgãos, e Herménio Fernandes, São Miguel, todos do MpD, já mostraram disponibilidade para continuarem à frente dos destinos dos respectivos municípios.