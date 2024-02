Autárquicas 2024: Jacinto Horta confirma que é o candidato do MpD à Câmara Municipal de Santa Catarina

O actual vereador da Economia Local na Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacinto Horta, confirmou hoje que é candidato do MpD à presidência da câmara desse município santiaguense nas eleições autárquicas deste ano.

Segundo o político, de 47 anos, não obstante este “favoritismo” na sondagem feita pelo Movimento para a Democracia (MpD, poder), e cujo seu nome foi confirmado pelos membros da Comissão Política Nacional (CPN) do partido que estiveram reunidos no fim-de-semana, notou que o processo está a seguir os trâmites normais até a confirmação pelo partido nos próximos dias.

Na ocasião, o professor de carreira afirmou estar preparado para encabeçar a lista do MpD à Câmara Municipal de Santa Catarina se assim o partido liderado por Ulisses Correia e Silva entender.

No entanto, uma fonte próxima do partido confirmou à Inforpress que Jacinto Landim Horta sempre foi o candidato preferido da maioria dos militantes e dirigentes do MpD a nível local e nacional, não obstante a actual edil Jassira Monteiro ter manifestado a sua disponibilidade para continuar à frente dos destinos desse município santiaguense.

A mesma fonte avançou ainda que o actual vereador sem pastas na Câmara Municipal de Santa Catarina Félix Cardoso ia desistir da sua candidatura como independente caso Jassira Monteiro fosse a escolha do MpD, o que não aconteceu.

Daí, acrescentou, tudo indica que o mesmo vai concorrer, pela segunda vez, à presidência da câmara desse município do interior de Santiago.

Já o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), segundo adiantou, em Fevereiro, uma fonte partidária, o actual deputado Armindo Freitas vai voltar a ser o candidato do partido à Câmara Municipal de Santa Catarina, nas eleições autárquicas deste ano.

A Inforpress sabe que Jassira Monteiro, que é a única mulher a liderar uma câmara no país, ainda não recebeu nenhuma notificação oficial do partido, daí que a mesma só vai falar à imprensa após essa comunicação formal.

Com excepção de Jassira Monteiro, os demais autarcas do MpD voltam a ser a aposta do partido nas eleições autárquicas deste ano, mormente Ângelo Vaz (São Salvador do Mundo), Carlos Vasconcelos (São Lourenço dos Órgãos) e Herménio Fernandes (São Miguel).

Do lado do PAICV tudo aponta que os autarcas José dos Reis (Tarrafal) e Carlos Silva (Santa Cruz), que já mostraram disponibilidade para continuarem à frente dos destinos dos respectivos municípios, vão ser a escolha do partido liderado por Rui Semedo.