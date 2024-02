“Transformação digital na aviação civil está a abrir novos horizontes de inovação e oportunidades” – Governo

O secretário de Estado da Economia Digital disse na manhã de hoje no Sal que que a transformação digital na aviação civil está a abrir novos horizontes de inovação e oportunidades.

Pedro Lopes, que se encontra no Sal para presidir à abertura da conferência “Os novos horizontes da aviação civil através da transformação digital”, em comemoração aos 40 anos da Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), lembrou os mais recentes avanços das tecnologias digitais aplicadas à aviação civil no sentido de aproveitar os novos horizontes nesta área.

“A transformação digital não é apenas sobre inovação e progresso, é também sobre responsabilidade e compromisso. À medida que se abraça as oportunidades oferecidas pela tecnologia digital, devemos fazê-lo com olho firme num futuro sustentável na nossa indústria, precisou a mesma fonte.

Daí considerar “um imperativo” manter a segurança, a eficiência e a sustentabilidade no centro de tudo, procurando constantemente maneiras de “reduzir a pegada ambiental” e proteger o meio ambiente para as gerações futuras.

Lopes declarou que é essencial reconhecer o papel “fundamental” que a aviação civil desempenha no tecido da sociedade globalizada.

Em Cabo Verde, continuou, “uma nação abençoada, com uma rica diversidade geográfica e cultural”, a aviação é muito mais do que meios de transportes, é “um ponto vital” que conecta as ilhas e as comunidades ao redor do mundo, facilitando intercâmbio de pessoas, ideias e recursos que impulsionam o progresso e prosperidade da nação.