Turquia quer “fazer mais” com Cabo Verde

​Economia, Segurança Marítima e Cultura estão entre as áreas centrais de cooperação entre Turquia e Cabo Verde. Informação avançada hoje, no Mindelo, pela nova embaixadora da Turquia no arquipélago, que recorda que “as boas relações” existentes entre os dois países.

Hatice Nur Sagman que falava à imprensa depois de entregar as cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, considera que é possível fazer mais na relação entre os dois países. “Nós já temos boas relações, mas sabemos que podemos fazer mais. Nós tivemos a oportunidade de discutir isto com o senhor Presidente e com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Nós já temos um plano de acção. Vamos trabalhar nos assuntos políticos, mas também nos assuntos económicos e comerciais, porque é muito importante. Quem diz diplomacia fala da economia, também. E nós também pensamos que poderíamos trabalhar em tudo o que é segurança, por exemplo, segurança marítima, porque a Turquia é cercada em três lados por mar, portanto, nós também podemos trabalhar nesse assunto”, afirma. A nível cultural, a diplomata diz que a ideia é criar intercâmbios entre os artistas dos dois países. De resto, a nova embaixadora da Turquia deverá reunir-se esta tarde com o ministro da Cultura. Questionada sobre a invasão Russa da Ucrânia, onde Ancara tem-se posicionado como mediadora-chave, Hatice Nur Sagman sublinha o papel de facilitador. “Nós mantemos o papel de facilitador, porque o nosso presidente continua o diálogo com os dois presidentes, obviamente. Então, nós desejamos que, realmente, esse conflito cesse o mais rápido possível”, nota. O Presidente da República, José Maria Neves, recebe a partir de hoje e durante dois dias as cartas credenciais de 11 novos embaixadores em Cabo Verde de países da África, Europa e Ásia.

