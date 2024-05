Cabo Verde recebe sexta-feira visita do Presidente senegalês

O Presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, efectua na sexta-feira, uma visita de cinco horas a Cabo Verde no quadro de um périplo por países da África Ocidental, anunciou hoje a Presidência da República.

A visita do chefe de Estado senegalês ao arquipélago surge em resposta ao convite que lhe foi formulado pelo seu homólogo, José Maria Neves, por altura da sua investidura no cargo, a 02 de Abril.

Na altura, o Presidente cabo-verdiano expressou toda a abertura e interesse de Cabo Verde em estreitar os laços históricos de amizade e cooperação com o Senegal, o país mais próximo das ilhas, e no quadro da sub-região africana.

Mais do que um quadro de boa vizinhança, Cabo Verde e Senegal pautam por uma relação secular de irmandade e solidariedade, impulsionada, de forma particular, por uma significativa comunidade de cabo-verdianos no Senegal e outra de senegaleses em Cabo Verde, que contribuem para o crescimento do país.

Nesta visita, o Presidente senegalês se faz acompanhar por uma delegação integrada pela ministra da Integração Africana e dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Energia, do Petróleo e das Minas, o ministro das Infraestruturas e dos Transportes Terrestres e Aéreos e o ministro da Indústria e do Comércio, áreas com forte potencial para o reforço de parcerias visando o desenvolvimento de sectores chaves, particularmente para Cabo Verde.

Bassirou Diomaye Faye chega ao arquipélago às 10:30 de sexta-feira, estando previsto o início da visita para as 11:00, com o acolhimento pelo homólogo cabo-verdiano acompanhado pelas honras militares no palácio do Presidente da República.

Após as honras militares está previsto um encontro entre os dois chefes de Estado, seguido de uma conversação entre as delegações dos dois países e uma declaração conjunta à imprensa.

O chefe de Estado do Senegal deixa Cabo Verde às 15:00, rumo à Guiné-Conacri.