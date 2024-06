Presidente de República recebe oito novos embaixadores acreditados para Cabo Verde

Cabo Verde passa a contar, a partir desta quinta-feira, com oito novos embaixadores em representação da Palestina, do Chile, do Chipre, da Hungria, das Filipinas, da RD Congo, do Bangladesh e de São Tomé e Príncipe.

As cerimónias de apresentação das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, serão realizadas no salão Nobre 5 de Julho, na Presidência da República, no Plateau. Os actos, de acordo com informações da Presidência da República, decorrem de forma individual e iniciam-se com o embaixador da Palestina, Nasser Jadallah, seguido dos do Chile, Marina Teitelboim, do Chipre, Epidoforos A. Economou e da Hungria, Fábián inglês. Segue-se a cerimónia das cartas que acreditam Raymund P. Cortes, como o embaixador das Filipinas, Christophe Muzungu da RD Congo, Rezina Ahmed do Bangladesh e Aurélio Pires Quaresma Martins, de São Tomé e Príncipe.

