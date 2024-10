Jogo de ouril declarado património imaterial municipal em São Vicente

​O jogo de ouril foi declarado património imaterial municipal em São Vicente. O projecto foi aprovado hoje por unanimidade, pela Assembleia Municipal, que instituiu 16 de Fevereiro como Dia Municipal do Jogo, numa homenagem póstuma a Onésimo Silveira, considerado “grande impulsionador da prática”.

O projecto apresentado pela Câmara Municipal indica que em causa está "a salvaguarda e preservação" de um marco identitário do país, em particular do município.

“A história deste jogo está intrinsecamente ligada à formação da sociedade cabo-verdiana e conserva um conjunto de elementos que ilustram os rasgos mais relevantes da sua identidade. Até aos dias de hoje, este conjunto de reconhecido valor identitário encontra-se num contexto urbano e social cujos diversos factores em presença poderão acarretar um declínio da sua prática”, refere.

A autarquia Mindelense nota que o jogo de ouril é praticado em todas as ilhas do arquipélago, mas “é na ilha de São Vicente que a sua prática é mais intensa”.

O ouril é um jogo de tabuleiro, concebido para ser jogado entre dois jogadores. O objectivo é obter o máximo de pedras possível.