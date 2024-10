​José Filomeno Monteiro assume Ministério dos Negócios estrangeiros com compromisso total e inovação

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional de Cabo Verde, José Filomeno Monteiro, assumiu o cargo comprometendo-se a dedicar a sua experiência e energia ao serviço do país.

Durante sua declaração de posse, o novo ministro destacou o seu engajamento total e a expectativa de trazer inovação ao ministério, além de continuar o trabalho realizado pelos seus antecessores.

“O que Cabo Verde pode esperar é o meu engajamento total, a energia que ainda me resta enquanto pessoa e a experiência acumulada ao longo da minha carreira diplomática e política. Espero trazer inovação e que a nossa próxima entrevista seja para celebrar algo bom que eu tenha feito”, declarou José Filomeno Monteiro em declarações à imprensa.

José Filomeno Monteiro sublinhou que está motivado e pronto para os desafios destacando a importância de um ministério que funcione de maneira transversal, apoiando outras áreas governamentais.

“As relações externas não têm vida própria. Elas são transversais e destinam-se a apoiar dinâmicas sectoriais. O Ministério estará disponível para dar esse suporte”, explicou.

Em relação à conjuntura internacional, marcada por crises e conflitos, o ministro empossado afirmou que Cabo Verde continuará a pautar-se pelos seus valores, como a democracia e os direitos humanos.

“Cabo Verde defende valores e princípios. Não nos interessa quem os viola, e sim nos alinhamos com aqueles que partilham esses mesmos valores”, disse o novo ministro, referindo-se ao contexto da guerra na Europa.

Sobre o impacto dos conflitos globais nas ajudas internacionais a Cabo Verde, José Filomeno Monteiro destacou o desafio, mas reafirmou que o foco do governo será sempre atender aos interesses legítimos dos cabo-verdianos.

O novo ministro também indicou que pretende implementar algumas reformas no ministério, embora tenha enfatizado a importância de dar continuidade ao trabalho existente.

“O que pretendemos é ter um ministério funcional, que trabalhe em articulação com outros sectores do governo”, afirmou, acrescentando que Cabo Verde pode aproveitar a sua posição insular para se destacar na integração económica africana, especialmente no contexto da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Questionado sobre sua saída do cargo de embaixador em Bruxelas, José Filomeno Monteiro expressou sentimentos de nostalgia, mas também entusiasmo para o novo desafio. “Os diplomatas estão habituados a deixar cargos e abraçar novos desafios. Claro que deixarei amigos e o meu staff, mas estou pronto para olhar para a frente e ver o que posso contribuir”, concluiu.

José Filomeno Monteiro assume o ministério num momento de grandes desafios globais, comprometido a reforçar a presença de Cabo Verde no cenário internacional e a trabalhar pela cooperação regional e internacional.

Por sua vez, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva destacou a experiência e competência do novo ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno Monteiro, elogiando o seu percurso diplomático e político, além de reconhecer o trabalho do ex-ministro Rui Figueiredo.

"A entrada de um ministro com vasta experiência, que até recentemente era embaixador em Bruxelas, e a saída de Rui Figueiredo, que desempenhou muito bem o seu papel, são momentos importantes para a nossa diplomacia", afirmou Correia e Silva.

Ulisses Correia e Silva ressaltou ainda a importância de uma diplomacia assertiva, especialmente em tempos de crise, e manifestou confiança na capacidade do novo ministro para enfrentar os desafios do cargo.

"Espero que ele cumpra o programa de governo e mantenha a boa gestão da rede diplomática, pois Cabo Verde precisa continuar a afirmar-se como um parceiro credível no cenário internacional", concluiu.

No mesmo decreto presidencial N. º14 /2024, Miryan Vieira ficou reconduzida ao cargo de secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.