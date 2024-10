Pedro Lopes participa na reunião anual do Global Future Council 2024

O secretário de Estado da Economia Digital de Cabo Verde, Pedro Lopes, está em Dubai para participar na Reunião Anual dos Conselhos Globais do Futuro 2024, organizada pelo World Economic Forum (WEF). O evento decorre de 14 a 18 Outubro para discutir soluções inovadoras e abordagens colaborativas para os desafios globais relacionados com a Inteligência Artificial, geopolítica, transição energética e os trabalhos de futuro.

Segundo um comunicado do Governo, durante o evento, Pedro Lopes será orador na sessão intitulada "Como a digitalização da economia e as novas tecnologias podem moldar o futuro do turismo e das viagens?".

A intervenção focará o papel transformador da digitalização e das novas tecnologias no futuro do turismo e das viagens, destacando as inovações já implementadas em Cabo Verde.

O Secretário de Estado partilhará a experiência do país na promoção de um turismo sustentável através do uso de tecnologias digitais, bem como a posição de Cabo Verde como destino de eleição para nómadas digitais.

Pedro Lopes integra o Global Future Council do WEF-Fórum Económico Mundial, no qual faz parte do grupo "O Futuro do Turismo Sustentável", sendo responsável por liderar as discussões sobre o papel dos nómadas digitais no turismo.

O Conselho, composto por líderes visionários de todo o mundo, incluindo personalidades de renome internacional, como Neil Jacobs, CEO do Six Senses Resorts & Spa, e Ajay Bhalla, Presidente de Cibersegurança e Inteligência da Mastercard, é um espaço privilegiado para identificar e promover ideias transformadoras com impacto global.

"Este é o meu segundo ano enquanto conselheiro do Fórum Económico Mundial, este convite para participar presencialmente neste fórum global é um reconhecimento do progresso de Cabo Verde na economia digital e na sustentabilidade turística. A nossa experiência com o programa de Nómadas Digitais, lançado em 2020, posicionou o país como um destino atrativo para profissionais remotos, e queremos continuar a inovar e contribuir para soluções globais neste campo", afirma Pedro Lopes, citado no comunicado.

O programa para Nómadas Digitais de Cabo Verde já figura, conforme a mesma fonte, entre os mais promissores, tendo recentemente sido classificado como o 6.º destino mais entusiasmante para esta comunidade global, segundo o Relatório de Nómadas Digitais de 2023 da Flatio.

Durante o evento, Pedro Lopes terá a oportunidade de trocar conhecimentos com líderes do sector privado, académicos, líderes políticos e representantes de organizações não governamentais, de modo a fortalecer as ações estratégicas de Cabo Verde no âmbito do turismo sustentável e da economia digital.