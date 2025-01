Cimeira Portugal-Cabo Verde com cooperação estratégica em análise e novos protocolos - embaixador

A Cimeira Bilateral entre Portugal e Cabo Verde, que decorre em Lisboa hoje e terça-feira, 28, promete “avanços significativos” na cooperação estratégica entre os dois países, anunciou o embaixador do arquipélago em Portugal, Eurico Monteiro.

Em declarações à Inforpress, o embaixador disse que as expectativas para o evento são positivas, destacando o envolvimento de múltiplos ministérios, como da Justiça, da Saúde, da Educação e da Agricultura e Ambiente

“Estamos actualmente a avaliar a meio percurso o Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2022–2026, introduzindo as correcções necessárias e perspetivando os próximos dois anos”, afirmou, indicando que entre os temas centrais da cimeira está a assinatura de “importantes instrumentos jurídicos”, incluindo protocolos no sector da Saúde, acordos no Turismo e parcerias no domínio ambiental.

Segundo Eurico Monteiro, a revisão do acordo aéreo que permitiu os voos de baixo custo para Cabo Verde será formalizada, com “impacto positivo” na mobilidade e na economia cabo-verdiana.

O embaixador também ressaltou os outros destaques que incluem um protocolo de cooperação entre o Instituto de Turismo de Portugal e a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), além de um memorando entre os ministérios do Ambiente de ambos os países.

Na área da Educação, será firmado um acordo focado no desenvolvimento de competências e formação técnica e a segurança rodoviária, o ordenamento do território e as infra-estruturas também serão abordados, com protocolos que “buscam fortalecer a capacidade técnica de Cabo Verde nesses sectores”.

“A abrangência das áreas discutidas é reflexo da profundidade das relações bilaterais”, considerou o embaixador, acrescentando que na agenda há ainda o reforço de linhas de crédito permanentes entre Portugal e Cabo Verde.

Segundo o diplomata, a criação de uma linha de crédito específica para o Fundo Climático e Ambiental será um dos passos mais significativos, sublinhando que “é uma demonstração da vontade política de consolidar e expandir a cooperação”.

O embaixador também abordou a questão da mobilidade no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), explicando que é um assunto que pode ser abordado a nível ministerial ou a nível das comissões para migrações e comunidades.

“Mas, tratando concretamente a mobilidade da CPLP, a discussão propriamente dita desta matéria teria que ser de uma outra forma, eventualmente, porque o quadro objectivo está definido, não houve alterações substanciais com o novo governo [português]. O acordo foi aprovado no parlamento (…), significando que há um consenso muito alargado a respeito da mobilidade da CPLP, independentemente das questões operacionais que possam ser corrigidas aqui ou lá”, explicou.

Para hoje, da agenda da VII Cimeira Bilateral Portugal-Cabo Verde, consta o início dos encontros ministeriais bilaterais.