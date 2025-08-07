Embaixadora dos EUA esclarece nova política de caução para visitantes – Cabo Verde fora do projecto-piloto

A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA), Jennifer Adams, esclareceu hoje os detalhes sobre uma nova política de caução a ser implementada para visitantes internacionais e que Cabo Verde não está incluído no projecto-piloto.

A diplomata, que se encontra de visita à ilha do Fogo, ao ser questionada sobre a caução de 15 mil dólares, explicou que a nova medida envolve um sistema de caução que exige que certos visitantes depositem um valor como garantia, que será reembolsado após o fim da viagem.

“É uma caução em que o visitante tem que depositar e deixar esse dinheiro enquanto estiver visitando os EUA e recebe o dinheiro de volta após a visita”, explicou a diplomata.

Actualmente, o projecto está a ser testado apenas em dois países africanos, Malawi e Zâmbia, e ainda não se aplica a cidadãos cabo-verdianos.

“Cabo Verde não está incluído”, garantiu a embaixadora Jennifer Adams.

Além disso, Jennifer Adams confirmou que uma outra caução, no valor de 250 dólares, será mantida como parte de uma política global que entrará em vigor em 2026.

“Os 250 dólares eles estão definindo as regras de como, quando e todos os detalhes sobre a devolução, mas serão devolvidos”, afirmou.