Ex-presidente da câmara do Tarrafal de São Nicolau nomeado director-geral dos Transportes Marítimos

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,18 ago 2025 15:19

O Governo nomeou o ex-presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, José Freitas de Brito, para exercer o cargo de director-geral dos Transportes Marítimos.

Esta informação consta do extrato de contrato de gestão n.º 50/2025, assinado entre o ministro do Turismo e Transportes e o director-geral dos Transportes Marítimos, publicado hoje no Boletim Oficial.

Conforme o mesmo documento, o contrato de gestão teve efeitos a partir do dia 01 de Abril de 2025.

José Freitas de Brito, 51 anos, é natural do município do Tarrafal de São Nicolau e licenciado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de 2012 a 2024 e foi vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) e presidente da Associação dos Autarcas do Movimento para a Democracia (MpD).

