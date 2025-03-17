Governo quer aprofundar cooperação com Espanha e criar mais oportunidades de investimento

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, expressou o desejo de Cabo Verde aprofundar relação de cooperação com aquele país, promovendo mais oportunidades para investidores e crescimento sustentável para o arquipélago.

Esta intenção foi manifestada em Espanha, onde o primeiro-ministro se encontra de visita, no âmbito de um encontro que manteve esta sexta-feira, 03, com os principais empresários espanhóis com presença em Cabo Verde.

Segundo Ulisses Correia e Silva, a ocasião foi uma oportunidade para reconhecer o papel fundamental do investimento espanhol na economia cabo-verdiana, do turismo à logística, das energias renováveis à construção civil, sectores que criam riqueza, emprego e desenvolvimento.

“Reforcei que Cabo Verde garante estabilidade, previsibilidade e boa governação, elementos que fortalecem a confiança dos investidores. O país continuará a crescer, com projeções de 6% a 6,5% em 2026, baixa inflação e redução da dívida pública”, informou na sua página do Facebook.

Ainda, acrescentou, esteve a partilhar também os investimentos em curso, ou seja, a expansão de aeroportos e portos, novo terminal de cruzeiros em São Vicente e reforço do transporte aéreo com novas companhias e acordos estratégicos.

O governante ressaltou que a Espanha é um parceiro central para Cabo Verde, tendo, neste sentido, manifestado o desejo de aprofundar esta relação, promovendo mais oportunidades para investidores e crescimento sustentável para o arquipélago.