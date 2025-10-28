FMI em Cabo Verde para nova avaliação das reformas e políticas económicas

Uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI) encontra-se em Cabo Verde entre 22 de Outubro e 4 de Novembro, no âmbito da 7.ª revisão do Acordo da Facilidade de Crédito Alargado (ECF) e da 3.ª e 4.ª revisão do Acordo da Facilidade de Resiliência e Sustentabilidade (RSF).

Durante este período, a missão técnica trabalha em estreita colaboração com as autoridades nacionais, com o objectivo de avaliar o progresso das reformas estruturais em curso, analisar a execução orçamental e discutir as principais medidas de política económica e fiscal previstas para o próximo ciclo.

Entre os principais temas em análise destacam-se as reformas fiscais estruturais, a revisão do Código de Contratos Públicos e a implementação do sistema de contratação electrónica (e-GP), cujas conclusões estão previstas até Dezembro de 2025.

A equipa do FMI discutirá também medidas relacionadas com o aumento das receitas públicas, incluindo a introdução do imposto sobre o carbono, a revisão das taxas de concessão, os rendimentos portuários e aeroportuários, bem como os dividendos e o programa de privatizações.

Outro ponto em análise será o impacto fiscal da recente decisão judicial sobre o transporte marítimo inter-ilhas, com particular atenção às suas implicações na agenda de privatizações e concessões.

A missão abordará ainda temas como a execução dos subsídios, o custo salarial da administração pública, a redução das despesas com bens e serviços e o reforço da execução dos investimentos públicos previstos para 2025 e 2026.

De acordo com o comunicado, esta missão visa reforçar o diálogo entre o Governo de Cabo Verde e o FMI, consolidando os esforços do país para garantir a sustentabilidade orçamental, fortalecer a resiliência económica e promover um crescimento inclusivo e sustentável.