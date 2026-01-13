Plataforma das Comunidades Africanas leva ao PR principais desafios dos imigrantes

​O presidente da Plataforma das Comunidades Africana apontou esta segunda-feira, 12, a problemática da documentação, da habitação, o acesso à justiça, aos bens e serviços e as situações de exploração no mercado de trabalho, entre as principais preocupações dos imigrantes.

As declarações de José Viana foram feitas no final da audiência realizada no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, no âmbito da recepção dos Cumprimentos de Ano Novo às entidades religiosas.

José Viana afiançou que a audiência serviu para reforçar laços institucionais e abordar os desafios da integração dos imigrantes africanos em Cabo Verde.

Considerou que o encontro constituiu um momento de partilha e de consolidação da relação entre a Presidência da República e a Plataforma das Comunidades Africanas.

“Este encontro foi um momento de partilha, de renovação de laços de amizade e de laços institucionais entre a Presidência da República e a Plataforma das Comunidades Africanas”, asseverou.

O responsável reconheceu que os imigrantes africanos residentes no país se encontram bem acolhidos, mas admitiu a existência de desafios que exigem maior atenção por parte das instituições.

No domínio da regularização, avançou que cerca de 73 por cento (%) dos imigrantes já têm a situação documental resolvida, resultado que considerou satisfatório, defendendo, no entanto, a continuidade do trabalho junto das autoridades e da sociedade civil.