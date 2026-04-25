Legislativas2026: UCID apresenta lista por Santiago Sul com foco na habitação, segurança e juventude

O cabeça de lista da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) por Santiago Sul, Alberto Mello, afirmou esta sexta-feira que a candidatura pretende “fazer um trabalho sério” para a Praia e reforçar a representação do partido no Parlamento.

Na apresentação pública da lista pelo círculo de Santiago Sul, o candidato apontou como prioridades a habitação para jovens, a segurança e a proximidade com as comunidades.

Segundo Alberto Mello, a lista integra 33 candidatos e foi elaborada com base em critérios como capacidade, representatividade comunitária e cumprimento da lei da paridade de género, em vigor desde 2019.

Entre as propostas, destacou a criação de políticas de habitação digna para a juventude e o reforço da segurança na cidade da Praia, com enfoque nas zonas consideradas mais críticas.

O candidato defendeu também uma maior participação dos jovens na política, sublinhando a necessidade de assumirem papéis de liderança em diferentes sectores da sociedade.

Por seu turno, o líder da UCID, João Santos Luís, afirmou que o partido não fixa metas quanto ao número de deputados a eleger, remetendo essa decisão para os eleitores.

O dirigente assegurou, no entanto, que a UCID tem desenvolvido um trabalho de proximidade ao longo dos diferentes ciclos eleitorais, apresentando-se como um partido aberto à sociedade civil e a independentes.

João Santos Luís referiu ainda que a lista de Santiago Sul integra novos rostos e um número significativo de jovens, destacando a ligação do partido às comunidades.

Nas legislativas de 17 de Maio, 72 candidatos concorrem em 13 círculos eleitorais, dez no país e três na diáspora, através de cinco partidos: PAICV, MpD, UCID, PTS e PP.

Nas eleições de 18 de Abril de 2021, o MpD venceu com maioria absoluta, elegendo 38 deputados, contra 30 do PAICV e quatro da UCID.