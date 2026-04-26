Legislativas 2026: PAICV apresenta lista na Brava e defende prioridade nos transportes e saúde

O presidente do PAICV, Francisco Carvalho, apresentou na noite de sábado, em Nova Sintra, as propostas do partido para a Ilha Brava, centradas nos sectores dos transportes e da saúde, considerados prioritários pela força política.

Em declarações à Inforpress, Francisco Carvalho afirmou que a questão dos transportes será resolvida nos primeiros 30 dias de mandato, com a introdução de um navio que passará a pernoitar diariamente no Porto da Furna, assegurando maior regularidade nas ligações marítimas.

No sector da saúde, o líder do PAICV defendeu a necessidade de introdução de consultas especializadas na ilha, sublinhando que a medida permitirá melhorar o acesso da população aos cuidados médicos.

Outra preocupação apontada prende-se com o desenvolvimento do sector primário, nomeadamente a pesca, a agricultura e a pecuária, áreas que, segundo o responsável, se encontram “abandonadas”, acusando o Ministério da Agricultura de inoperância.

Neste sentido, o partido propõe a retoma do desenvolvimento rural, com uma aposta nestes sectores, incluindo a promoção de formações específicas para aumentar a rentabilidade das actividades.

O candidato do PAICV a primeiro-ministro nas eleições de 17 de Maio destacou ainda a importância do acesso à água, considerando-o uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável do sector primário.

Francisco Carvalho alertou igualmente para a situação dos jovens, afirmando que a falta de segurança e estabilidade no mercado de trabalho tem levado muitos a abandonar a ilha e o país em busca de melhores oportunidades.

“É preciso criar incentivos, nomeadamente através de formações técnicas, universitárias e profissionais, que são fundamentais para responder às exigências do mercado de trabalho”, concluiu.

Nas legislativas de 17 de Maio concorrem cinco partidos - PAICV, MpD, UCID, PTS e PP - aos 72 lugares de deputado na Assembleia Nacional, distribuídos por 13 círculos eleitorais, dez no país e três na diáspora.

Nas últimas eleições legislativas, em 18 de Abril de 2021, o MpD venceu com maioria absoluta, ao eleger 38 deputados, seguido do PAICV com 30 e da UCID com quatro.