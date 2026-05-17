Observadores da CPLP destacam normalidade e transparência nas primeiras horas de votação

O chefe da missão de Observação Eleitoral da CPLP afirmou hoje que as primeiras horas das eleições decorrem com “normalidade democrática, organização e transparência” nas mesas de voto, considerando que está a funcionar “como deve ser”.

Em declarações à Inforpress, Carlos Carreiras disse que a equipa já tinha visitado cerca de 30 mesas de voto durante esta manhã, estando em articulação com outras nove equipas espalhadas pelo país.

Segundo o responsável, todas as observações recolhidas apontavam no mesmo sentido, e sublinhou que “tudo está a funcionar como deve ser”.

“As urnas abriram à hora prevista, com as mesas devidamente constituídas, equipadas com o material necessário e com a presença dos delegados das principais forças partidárias concorrentes”, sintetizou.

Carlos Carreiras referiu ainda que o processo de votação decorria “de forma natural”, com participação tranquila dos cidadãos eleitores, sem registo de incidentes relevantes.

“Não registámos rigorosamente nada”, afirmou, acrescentando apenas a ocorrência de uma pequena situação relacionada com um edital afixado à porta de uma mesa de voto, onde constava o número de boletins recebidos em vez do número de eleitores inscritos.

O erro, segundo explicou, foi rapidamente corrigido.

Questionado sobre se Cabo Verde reúne condições para eleições livres e transparentes, o chefe da missão da CPLP respondeu que até ao momento tudo decorre “dentro de uma normalidade democrática”.

Carlos Carreiras evidencia “um forte espírito de cidadania” por parte dos eleitores e dos membros das mesas de voto.

Para o chefe da missão de Observação Eleitoral da CPLP, o dia eleitoral está a ser vivido como “uma grande festa e uma grande celebração da democracia”, e salientou o ambiente de tranquilidade e civismo observado nas assembleias de voto.

O responsável mostrou-se confiante de que o mesmo espírito se manterá até ao encerramento das urnas, frisando que não foi identificada qualquer irregularidade significativa durante as primeiras horas.

A missão da CPLP, que integra 21 elementos representativos de todos os Estados-membros da organização — num total de cerca de 160 observadores —, encontra-se em Cabo Verde para acompanhar as eleições legislativas de 2026.

Nas eleições legislativas de hoje, cinco partidos políticos (PAICV, MpD, UCID, PTS e PP) concorrem aos 72 mandatos de deputado, distribuídos por 13 círculos eleitorais, dos quais dez no território nacional e três na diáspora.

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram a 18 de abril de 2021, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 38 deputados, contra 30 do PAICV e quatro da UCID.