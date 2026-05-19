Legislativas2026: NOSI admite possível sabotagem durante divulgação dos resultados eleitorais

“Não podemos confirmar, mas também não descartamos essa hipótese”, afirmou Carlos Tavares Pina, em conferência de imprensa para esclarecer os constrangimentos registados durante a divulgação dos resultados das eleições legislativas de 2026.
Segundo o responsável, o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI) iniciou o processo de divulgação às 19:00, “com todas as condições técnicas previstas”, mas nos primeiros minutos começaram a ser detectadas anomalias nas infra-estruturas.
Carlos Tavares Pina explicou que foram desencadeadas várias operações técnicas para evitar mais constrangimentos e garantir a fiabilidade dos resultados.
“Para garantir que os dados se mantivessem confiáveis e não colocassem em causa os resultados das eleições, várias operações técnicas foram levadas a cabo”, indicou.
Entre as medidas adoptadas, destacou a segregação dos canais da Televisão de Cabo Verde (TCV) e do portal de divulgação dos resultados, que funcionavam na mesma infra-estrutura.
Segundo o PCA do NOSI, esta medida permitiu à TCV continuar a transmitir os resultados em directo.
Quanto ao portal, informou que voltou a funcionar por volta das 21:00 e que às 21:30 a situação já se encontrava controlada, “sem comprometer os resultados das eleições”.
Relativamente à hipótese de um ciberataque, Carlos Tavares Pina disse que foi criada uma equipa multinacional para investigar o ocorrido, prevendo-se que até sexta-feira, 22, haja uma conclusão preliminar sobre as causas das anomalias.