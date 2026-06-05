​Recenseamento eleitoral de cabo-verdianos em Portugal decorre na Embaixada em Lisboa

A Comissão de Recenseamento Eleitoral de Cabo Verde em Portugal (CRE-PT) informou que está a decorrer o processo de recenseamento eleitoral dos cidadãos cabo-verdianos residentes em Portugal, maiores de 18 anos, no espaço dedicado à comissão na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, funcionando todos os dias úteis entre as 09h00 e as 16h30.

Em comunicado, a CRE-PT sublinha que o recenseamento eleitoral constitui o registo oficial, obrigatório e permanente de todos os cidadãos nacionais, sendo considerado um pilar fundamental da democracia e o único processo que legitima o direito de votar e participar de forma justa e transparente nas eleições por sufrágio direto e universal.

A comissão destaca ainda a importância deste processo no contexto da preparação das eleições para a Presidência da República, agendadas para 15 de Novembro de 2026.

O recenseamento decorre no espaço próprio da CRE-PT, situado na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, e está aberto a todos os cidadãos cabo-verdianos residentes em Portugal, maiores de 18 anos, durante os dias úteis.

Para efectuar o registo, os cidadãos devem fazer-se acompanhar de um documento de identificação pessoal, mesmo que fora de validade, nomeadamente o Cartão Nacional de Identificação (CNI) ou o passaporte cabo-verdiano.

A CRE-PT apela à participação dos cidadãos nacionais, incentivando o contacto directo com os serviços, de forma a garantir que o processo de recenseamento seja inclusivo, contínuo e permanente, assegurando a igualdade de acesso a todos os eleitores.