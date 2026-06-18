Janira Hopffer Almada eleita presidente da Assembleia Nacional

A deputada do PAICV, Janira Hopffer Almada, foi eleita hoje presidente da Assembleia Nacional, com 64 votos a favor, 5 votos contra, 3 abstenções e 1 voto em branco, tornando-se a primeira mulher a exercer este cargo. No seu discurso, assumiu o compromisso de trabalhar por um Parlamento cada vez mais próximo do povo, transparente no seu trabalho e eficiente nos seus resultados.

Janira Hopffer Almada considerou que a sua eleição representa “o amadurecimento da democracia cabo-verdiana, o avanço da luta pela igualdade de género e um sinal inequívoco de que Cabo Verde continua a evoluir para uma sociedade mais justa e mais inclusiva”.

A nova presidente da Assembleia Nacional afirmou que a sua eleição demonstra que “as barreiras que outrora pareciam intransponíveis estão a ser paulatinamente derrubadas”, abrindo caminho para que o trabalho e a dedicação das mulheres sejam plenamente reconhecidos em todas as esferas da vida nacional.

Janira Hopffer Almada aproveitou ainda a ocasião para agradecer ao povo cabo-verdiano, ao PAICV e aos deputados das diferentes forças políticas representadas no Parlamento pela confiança depositada na sua pessoa para exercer as funções de presidente da Assembleia Nacional.

Em agradecimento, destacou o papel do presidente do PAICV e primeiro-ministro indigitado, Francisco Carvalho, considerando que a sua eleição só foi possível graças à sua “mente progressista” e à defesa do princípio da igualdade e da inclusão. Conforme afirmou, a escolha de uma mulher para liderar o Parlamento resulta também da visão política e do compromisso daquele líder com a promoção da igualdade de oportunidades.

“Garanto-vos, pois, que trabalharei incansavelmente para que esta Assembleia Nacional seja, em todos os momentos, um espaço de diálogo construtivo, de respeito mútuo, de pluralismo democrático e de defesa convicta dos supremos interesses de Cabo Verde, consciente de que a função de Presidente da Assembleia Nacional é complexa”, admitiu Janira Hopffer Almada.

Para além da eleição da nova Presidente da Assembleia Nacional e dos restantes membros da Mesa, a sessão culminou com a constituição formal da XI Legislatura.

Constituem a Mesa o Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional, Adilson Jesus, eleito com 65 votos a favor; a Segunda Vice-Presidente da Assembleia Nacional, Vanusa Barbosa, com 38 votos a favor; a Secretária da Mesa, Ana Paula Moeda, com 64 votos a favor; a Secretária Anilda Tavares, com 40 votos a favor; e Carlos Rodrigues, com 64 votos a favor.

Estes nomes também integram a Comissão Permanente, acrescidos de Orlando Dias, do MpD, Carla Lima, do PAICV, e João Santos Luís, da UCID.

De realçar também que foram anunciados os deputados com cargos suspensos, que vão agora integrar o Governo: Francisco Carvalho, Adelsia Jesus Mendes, Carlos dos Santos Tavares, Clóvis Silva, Eviline Ramos e João do Carmo Soares.