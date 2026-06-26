Hélio Sanches quer ser o candidato apoiado pelo MpD nas eleições presidenciais

O advogado Hélio Sanches manifestou hoje disponibilidade para se candidatar às eleições presidenciais de Novembro, afirmando que pretende ser o candidato apoiado pelo Movimento para a Democracia (MpD) e que só avançará com o apoio deste partido.

“Manifestei a minha disponibilidade para me candidatar às próximas eleições presidenciais, e considero que estas eleições são muito importantes para o MpD e para Cabo Verde”, afirmou, em declarações à Inforpress, sublinhando que pretende avançar com o apoio do seu partido.

Hélio Sanches referiu que já comunicou a sua intenção à direcção do MpD e aguarda uma decisão, tendo também mantido contactos com dirigentes e potenciais candidatos à liderança do partido, nomeadamente, Herménio Fernandes, Orlando Dias, Paulo Veiga e Luís Filipe Tavares.

Segundo o candidato, houve abertura para discutir a estratégia da sua eventual candidatura, tendo assinalado que a sua intenção é contribuir para a unidade interna do MpD, que, na sua perspectiva, deve recuperar a coesão interna após os resultados eleitorais mais recentes.

“Eu quero unir o MpD e unir Cabo Verde”, afirmou, considerando que o partido precisa reforçar o seu posicionamento no panorama político nacional.

Relativamente às outras candidaturas internas, nomeadamente de Janine Lélis e Joana Rosa, Hélio Sanches disse que são pessoas do partido pelas quais tem muita consideração e estima, mas defendeu que deve haver coerência política no cumprimento dos mandatos.

“Elas foram eleitas recentemente para serem deputadas da nação. E, portanto, eticamente não é correcto ser eleita há um mês atrás, e dentro de seis meses candidata para a Presidência da República. Acho que quando temos um compromisso com o nosso eleitor nós devemos cumprir esse compromisso”, considerou.

Lembrou que quando se candidatou em 2021 para a Presidência da República, a primeira coisa que fez foi comunicar ao então presidente do partido, Ulisses Correia Silva, a sua indisponibilidade para fazer parte da lista dos deputados.

“Portanto, em política temos que ser coerentes. E por isso eu considero que estou melhor posicionado, tendo em conta a minha ex-candidatura, as minhas ideias sobre a Presidência da República, que são ideias claras e actuais”, disse, acrescentando que só avançará com apoio do MpD.

Hélio Sanches pretende ser um Presidente de todos os cabo-verdianos, com uma actuação baseada na união, no diálogo e na defesa dos interesses nacionais.

Em 2021, o jurista concorreu como candidato independente às eleições presidenciais, tendo obtido 2.031 votos, correspondentes a 1,15% do total.

Para além de Hélio Sanches, Joana Rosa e Janine Lélis, também o jurista Casimiro de Pina já manifestou a sua disponibilidade em se candidatar ao mais alto cargo da nação.