Novo Executivo apresenta programa de governação ao parlamento a 03 de Julho

O programa do novo Governo, liderado pelo primeiro-ministro Francisco Carvalho, vai ser apresentado ao parlamento a 03 de Julho, na sua primeira sessão para a sua apreciação e à votação da respectiva moção de confiança.

Esta decisão foi revelada pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Clóvis Silva, em representação do Governo na primeira reunião da Comissão Permanente do parlamento.

Trata-se de uma sessão especial em que os parlamentares vão analisar e discutir o programa do Governo para a XI Legislatura, virado para o quinquénio 2026/2031, bem como a votação da Moção de Confiança.

O Programa do Governo, no âmbito dos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia Nacional, deve ser submetido ao parlamento após a tomada de posse do executivo, cabendo aos deputados discutir o documento e deliberar sobre a confiança política ao Governo.

O novo Governo suportado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, saído das Legislativas de 17 de Maio, foi empossado pelo Presidente da República, José Maria Neves, a 19 de Junho, pelo que, por força do regimento, o Governo terá de enviar o programa até 04 de Julho, isto é, 15 dias após a tomada de posse.

O debate sobre o Estado da Nação vai realizar-se no dia 31 de Julho, que também marca o fim do ano parlamentar.