PR felicita Tarrafal de São Nicolau e apela ao diálogo para enfrentar desafios do concelho

O Presidente da República (PR) felicitou hoje o município e os munícipes do Tarrafal de São Nicolau pelos 21 anos da criação do concelho e apontou que apesar dos progressos alcançados nos últimos anos, persistem desafios como o desemprego jovem, a pobreza, o défice habitacional e a necessidade de reforçar e apelou ao diálogo entre os actores políticos.

Na carta, o Chefe de Estado enalteceu os avanços registados pelo município, referindo, entre outros, a requalificação urbana, a construção de habitações sociais, os investimentos no sector das pescas e outras medidas de política pública desenvolvidas pela Câmara Municipal e pelo Governo.

José Maria Neves manifestou ainda o desejo de que novos projectos estruturantes venham a concretizar-se, contribuindo para o fortalecimento da economia local, a criação de oportunidades para a população e a melhoria das condições de vida dos munícipes, sobretudo dos mais vulneráveis.

Apesar dos progressos alcançados, o Presidente da República sublinhou que persistem desafios que exigem atenção permanente e apontou a necessidade de melhorar as ligações aéreas e marítimas, combater o desemprego jovem, a pobreza e o défice habitacional, bem como reduzir o isolamento de algumas localidades.

Na missiva, José Maria Neves referiu também que tem acompanhado com atenção a situação vivida na Câmara Municipal e que espera que todos os eleitos locais coloquem o interesse superior do município e o bem-estar dos cidadãos acima de quaisquer divergências político-partidárias.

“Num Estado democrático, a pluralidade de opiniões constitui um valor essencial. Contudo, é igualmente fundamental que as diferenças sejam ultrapassadas através do diálogo, do respeito institucional e da construção de consensos. As instituições públicas existem para servir os cidadãos e, por isso, devem pautar a sua atuação pelo sentido de responsabilidade, pela estabilidade e pelo espírito de cooperação”, lê-se.

Nesse sentido, encorajou o executivo municipal e os representantes da oposição a reforçarem o diálogo institucional, privilegiando a concertação e o compromisso em torno das matérias fundamentais para o desenvolvimento do concelho, afirmando estar convicto de que será possível ultrapassar as dificuldades actuais e fortalecer um clima de confiança, estabilidade e colaboração institucional.

Na carta, José Maria Neves sustentou ainda que o Tarrafal de São Nicolau reúne condições para acelerar o seu desenvolvimento económico e social, através de uma aposta em sectores como a agricultura, a agroindústria, a pesca, a pecuária e, sobretudo, o turismo.

Contudo, advertiu que a melhoria das ligações aéreas e marítimas, com um sistema de transportes regular, eficiente e sustentável, será determinante para dinamizar a economia local, reforçar a competitividade do município e potenciar o crescimento da actividade turística.